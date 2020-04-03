Dünya Malezyadan koronavirüs açıklaması Vaka sayıları bu ay zirveye ulaşabilir
KORONAVİRÜS

Malezya'dan koronavirüs açıklaması: Vaka sayıları bu ay zirveye ulaşabilir

Malezya'daki yeni tip koronavirüs vaka sayılarının bu ayın ortasında zirveye ulaşabileceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün Malezya Misyon Temsilcisi Doktor Lo, Malezya'da Kovid-19 vakalarının artış oranına dikkati çekerek, "Mevcut veriler göz önünde bulundurulduğunda Malezya'daki vakaların nisan ortasında en yüksek noktaya ulaşması öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Koruyucu elbise giyen işçiler, dezenfeksiyon operasyonundan önce dua ediyorlar.
Koruyucu elbise giyen işçiler, dezenfeksiyon operasyonundan önce dua ediyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Malezya Misyon Temsilcisi Doktor Lo Ying-Ru, Malezya'nın Güneydoğu Asya'da en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olduğuna işaret ederek, "Salgına karşı önleyici tedbirlerin kaldırılması ve halkın koruyucu önlemler almaması durumunda durum daha da kötüye gidebilir" diye konuştu.

Öte yandan ülkenin 4 eyaleti, bu yıl geleneksel Ramazan pazarı kurdurmama kararı aldı.

Kedah, Selangor, Terengganu ve Melaka eyalet liderleri, yaptıkları açıklamada bu sene eyaletlerde Ramazan pazarlarının kurulmayacağını, iftarlık satışlarının başka yöntemlerle gerçekleşeceğini bildirdi.

Rusya’da yalan haber yapan doktora sert müdahaleyle gözaltı
DÜNYA
Rusya’da yalan haber yapan doktora sert müdahaleyle gözaltı

Peru’da kadınlar ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak: Pazar günü ise kimse çıkmayacak
DÜNYA
Peru’da kadınlar ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak: Pazar günü ise kimse çıkmayacak

ABD ordusunu karıştıran koronavirüs mektubu: Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı görevden alındı
DÜNYA
ABD ordusunu karıştıran koronavirüs mektubu: Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı görevden alındı
Abone Ol Google News
Silifkede domates yüklü TIR denize uçtu

Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
Çin bu tarihi unutmayacak

Çin bu tarihi unutmayacak

​4 Nisan günü saat 10'da bayraklar yarıya indirilecek.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Macide <br>koronayı yendi

Macide
koronayı yendi

​Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi.
Peş peşe<br>hibe çağrısı

Peş peşe
hibe çağrısı

Koronvirüse karşı uygulama geliştirene verilecek.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
3 gün<br>maliyetine satış

3 gün
maliyetine satış

​Bakan'ın talimatıyla balık kampanyası başlatıldı.
Martta<br>sürpriz yapmadı

Martta
sürpriz yapmadı

​TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Hayat<br>karavancılara güzel

Hayat
karavancılara güzel

​Sahilde karantinaya girdiler, hem evdeler hem değiller...
3 ay sayaç<br>okuma yok!

3 ay sayaç
okuma yok!

Elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni karar.
İlçe gece yarısı karantinaya alındı

İlçe gece yarısı karantinaya alındı

​15 gün boyunca tüm giriş çıkışlar yasaklandı.
Üst limit<br>3 milyon liraya çıktı

Üst limit
3 milyon liraya çıktı

KOSGEB kredilerinde limit ve vadeler arttırıldı.
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

​Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor.
Virüs sebebiyle <br>kıta değiştiriyor

Virüs sebebiyle
kıta değiştiriyor

​Trabzonspor'dan ayrılmıştı yeni adresini buldu.
ABD'yi<br>karıştıran mektup

ABD'yi
karıştıran mektup

​Koronavirüs mektubunu herkese gönderdi, görevden alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.