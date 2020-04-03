Dünya Çinde koronavirüs nedeniyle 4 Nisan ulusal yas olarak ilan edildi
ASYA KORONAVİRÜS

Çin'de koronavirüs nedeniyle 4 Nisan ulusal yas olarak ilan edildi

Çin'de koronavirüs nedeniyle 4 Nisan ulusal yas olarak ilan edildi

Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin anılması için 1 günlük ulusal yas kararı alınırken, virüs nedeniyle ölü sayısı 3 bin 22’ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Çin'de 4 Nisan ulusal yas ilan edildi.
Çin'de 4 Nisan ulusal yas ilan edildi.

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

Ülkede kabine işlevi gören Devlet Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin anısına 4 Nisan’ın ulusal yas olarak ilan edildiği duyuruldu.

  • Açıklamada, ülke genelinde yerel saatle 10.00’da 3 dakikalık saygı duruşu yapılacağı ve sirenlerin çalınacağı bildirildi. Ayrıca ülke genelinde ve farklı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde de bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

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Salgında 4 yeni can kaybı

Çin, ana karasında dün Covid-19 salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu, can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini, salgının yol açtığı toplam can kaybının 3 bin 322’ye ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, Çin ana karasında dün 31 yeni Covid-19 vakasının da kayıtlara geçtiği belirtildi. Yeni vakalardan 1’inin Hubei, 1’inin de Liaoning eyaletinde görüldüğü, diğer 29 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğu aktarıldı.

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Toplam vaka 81 bin 620’ye ulaştı

Komisyon, dün tespit edilen asemptomatik vakaların sayısının 60 olduğunu bildirdi. Böylelikle Çin’de korona salgınında toplam vaka sayısı 81 bin 620’ye yükseldi.
Ülkedeki hastanelerden dün Covid-19 hastası 163 kişinin taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 76 bin 571’e çıktığı ifade edildi.

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