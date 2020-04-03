Dünya Peruda kadınlar ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak Pazar günü ise kimse çıkmayacak
KORONAVİRÜS

Peru’da kadınlar ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak: Pazar günü ise kimse çıkmayacak

Çin’den hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler önlemlerinin derecelerini arttırırken bazı ülkelerde de ilginç önlemler dikkat çekiyor. Peru, salgın ile mücadele ile aldığı önlemler kapsamında kadın ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak. Pazar günleri ise kimse sokağa çıkamayacak.

Haber Merkezi İHA
Peru’da bugüne kadar bin 414 koronavirüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı.
Peru’da bugüne kadar bin 414 koronavirüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı.

Türkmenistan’da koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasaklanırken, Peru’da da yeni önlemler kapsamında kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı alındı.

  • Peru Devlet Başkanı Martn Vizcarra açıklamasında, “Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sadece erkekler; salı, perşembe ve cumartesi günleri ise sadece kadınlar sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise kimse çıkamayacak” dedi.

Kadın ve erkeklerin farklı günlerde sokağa çıkması kararı 12 Nisan’a kadar uygulanacak.

Peru’da bugüne kadar bin 414 koronavirüs vakası kaydedilirken, 55 can kaybı yaşandı.

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