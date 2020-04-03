Peru’da kadınlar ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak: Pazar günü ise kimse çıkmayacak Çin’den hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeler önlemlerinin derecelerini arttırırken bazı ülkelerde de ilginç önlemler dikkat çekiyor. Peru, salgın ile mücadele ile aldığı önlemler kapsamında kadın ve erkekler farklı günlerde sokağa çıkacak. Pazar günleri ise kimse sokağa çıkamayacak.

Haber Merkezi 03 Nisan 2020, 09:34 Son Güncelleme: 03 Nisan 2020, 09:42 İHA