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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hepimizin göğsünü kabartan projemiz Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada Milli Tren Projesi ve yapımı devam eden tren setleriyle ilgili bilgiler aldı.

Fabrikayı da gezen Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, cuma günü İstanbul'dan Çin'e yola çıkan trenin bugün itibarıyla Kayseri'ye varmak üzere olduğunu belirterek, "Orta kuşağın tam ortasında olan ülkemiz, Çin'den Londra'ya kadar uzanan demir-ipek yolunun tam ortasındadır. Marmaray da bunun tam kritik noktasında. Geçtiğimiz günlerde Çin'den trenler Avrupa'ya ulaşmaya başladı Marmaray'ı kullanarak. İlk defa geçen cuma gerçekleştirdiğimiz törenle Çerkezköy'den kalkan beyaz eşya yüklü 42 konteynerle trenimizi Çin'e uğurladık. Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Bazıları bundan pek memnun kalmasa da gelişen, büyüyen ve güçlenen ülkemizi çekemeyenler bununla ilgili iftiralarını her zaman atacaktır. İnşallah yarın itibariyle ülkemizden çıkış yaparak en kısa zamanda yaklaşık 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğu devam ediyor" diye konuştu.

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'DEMİR YOLUNDA YENİ ÇAĞ BAŞLATMAKTAYIZ'

Demir yolu konusunda Türkiye'nin yeni bir çağ başlattığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye’den hatta Avrupa’dan Çin’e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse demir yolunda yeni bir çağ başlatmaktayız. Başlattık. Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık. Bütün bu atılımlar içinde, bir diğer kıymetli olan ise kendi araçlarımızı ve donanımlarımızı geliştirip üretebilmektir. Büyük Türkiye’ye yaraşan, kendi teknolojik birikimimiz, kendi deneyimimizle yerli ve milli ürünlerimizi ortaya koymak olmalıdır" dedi.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ 2021'DE SERİ ÜRETİMDE

Bakan Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın 100 yılı aşkın tecrübeyle Türkiye'nin raylı sektörünün en büyük temsilcisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün burada bu gayeye en iyi şekilde hizmet eden güzide kurumumuz TÜRASAŞ’ta olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bayrağımıza ve vatanımıza gönül vermiş herkesi gururlandıran TÜRASAŞ bildiğiniz gibi bir süre önce TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ VE TÜDEMAŞ’ı da çatısı altında topladı. Kurumlarımızın tüm bilgi birikimini, uzman kadrolarını ve projelerini bir araya toplayarak son derece yetkin ve üretken bir yapının ortaya çıkmasına vesile oldu.

  • Türkiye Raylı Sitem Araçları Anonim Şirketi TÜRASAŞ, bugün, Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere, üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücü ile ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisidir. Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet demir yolu bakım aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz."

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BANLİYO TREN SETİ ÇALIŞMALARI 2021'DE DE DEVAM EDECEK

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin kendi teknolojisini kendisi üreten bir ülke olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "TÜRASAŞ’ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesi tasarım çalışmaları, 2021 yılında da devam edecektir.

Ayrıca güzel de bir haber vermek istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin en son yapmış olduğu raylı sistem araçları ihalesini TÜRASAŞ kazanmıştır. İnşallah ülkemizdeki raylı sistem sektöründeki araçları üretmeye TÜRASAŞ devam edecektir. Ülkemiz kendi aracımızı kendi imal edecektir. Raylı sistemlerde kendi teknolojisini kendi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmiştir ülkemiz. Hem TÜRASAŞ hem de yerli ve milli sermayeli şirketlerimiz ile birlikte dünyaya raylı sistem araçları üreten bir ülke haline geldik."

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YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKACAK

Milli Elektrikli Tren projesinde yerlilik oranının şu anda yüzde 60 olduğunu, seri üretime geçildiğinde yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yerli ve milli projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti Projesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları burada yani TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'müzde tamamlanmıştır. Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı yüzde 60’a ulaşmıştır. Yerlilik oranını seri üretimde yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Vatan sevgisinin ve cumhuriyetimize bağlılığın gereğini lafla değil işle yerine getiren bizler, geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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