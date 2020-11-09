Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sosyal medyadan duyurdu: Sona yaklaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık!



✅Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri

✅Akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile,

Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. pic.twitter.com/7iT5SC2sWi REKLAM November 9, 2020

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