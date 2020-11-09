Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sosyal medyadan duyurdu Sona yaklaştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde son durum ne? ​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sosyal medyadan duyurdu: Sona yaklaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sosyal medyadan duyurdu: Sona yaklaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8 bin 669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım akıcı rahat ve emniyetli olacak
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım akıcı rahat ve emniyetli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan İzmir'deki depremle ilgili açıklama: İzmir'de ulaşım ve iletişim sıkıntısı yok
GÜNDEM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan İzmir'deki depremle ilgili açıklama: İzmir'de ulaşım ve iletişim sıkıntısı yok

Tamamen yerli ve milli: 'Milli trenler'in üretiminde geri sayım
EKONOMİ
Tamamen yerli ve milli: 'Milli trenler'in üretiminde geri sayım

Bakan Karaismailoğlu: 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacak
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacak

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı açıklandı
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı açıklandı

İstanbul'un silüeti değişecek: Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı
GÜNDEM
İstanbul'un silüeti değişecek: Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı
Abone Ol Google News
İzmirden yeni görüntü

İzmir'den yeni görüntü

​Depremle sarsılan binanın yıkılma anları kamerada.
Sona yaklaştık

Sona yaklaştık

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Bilgilendirme <br>MYK'dan sonra

Bilgilendirme
MYK'dan sonra

Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme yapılacak.
Erdoğan iki isimle görüştü

Erdoğan iki isimle görüştü

Albayrak'ın istifası sonrasında Kısıklı'da kritik toplantı.

23 köy daha kurtarıldı

23 köy daha kurtarıldı

​Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

Ekonomi politikalarımız<br>devam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

Bakan Varank'tan önemli açıklamalar

BBG mahallesi

BBG mahallesi

​Mahalleye 70 kamera taktı: Asayiş olaylarında azalma oldu.

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.