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Ekonomi İlk yerli uydu 6-Anın fırlatılma tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: İlk yerli uydumuz 6-A 2022 yılında fırlatılacak

İlk yerli uydu 6-A'nın fırlatılma tarihi belli oldu

Türkiye’nin ilk yerli üretim uydusu 6-A'ya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan tarih açıklaması geldi. Yerli uydunun 2022 yılında fırlatılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Çok yakında kendi yaptığımız uydumuzla dünyada çok geniş bir coğrafyaya uydu hizmeti ihraç edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri’de, kendi bakanlığı tarafından yaptırılacak olan Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattının Temel Atma Törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Bütün bu çalışmaları yaparken önceliğimiz yine insan, yine yaşam kalitesi, yine can güvenliğidir. Avrupa’nın en çok ülkeye uçan havayollarına sahibiz. 2002 yılında 23 olan havalimanı sayımız, bugün 56’ya yükseldi. Yeni İstanbul Havalimanı dünyada parmakla gösterilen büyüklükte bir proje. Şuanda inşası süren yeni havalimanımızda var. Her biri bulundukları illerin çehresini değiştiren bu büyük projeler, hep insanlarımız için. Limanlarımız ve tersanelerimiz giderek çağın gereklerine uygun bir şekilde gelişirken, gemi inşaat sanayiinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Mavi vatanımızda ülkemizin ekonomik açıdan hakimiyetini yaptığımız yatırımlar ile geliştiriyoruz" dedi.

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"İlk yerli üretim uydumuz 6-A ise 2022 yılında fırlatılacak" diyen Karaismailoğlu, "Haberleşmede de sayısı her geçen gün artan uydularımızla bambaşka bir konuma geleceğiz. 5-A uydumuzu yılsonuna kadar uzaya göndereceğiz. Arkasından 5-B gelecek. İlk yerli üretim uydumuz 6-A ise 2022 yılında fırlatılacak. Onu da 6-B izleyecek. Çok yakında kendi yaptığımız uydumuzla dünyada çok geniş bir coğrafyaya uydu hizmeti ihraç edeceğiz. Yani teknolojimizi ihraç edeceğiz.

Teknolojiye ve bilime yatırım yapılmıyor’ diyenler bunların duysun. Bizim ‘Halka hizmet, hakka hizmettir’ anlayışımızı ve insanımız için verdiğimiz bu çabayı idrak edemeyenlere en güzel cevabı tarih verecektir.

Onlar konuşadursunlar, ülkemiz hem kendi içinde hem de dünyayla sosyal ve ekonomik bağlarını sağlamlaştırıyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine hızla yaklaşıyoruz. Bu çabanın tamamı başımızın tacı olan insanımız içindir. Gençlerimiz ve çocuklarımız her noktası dünyayla entegre olmuş bir vatan üzerinde sonsuza kadar bağımsız, onurlu ve refah içinde yaşasınlar diyedir" şeklinde konuştu.

Yeni müjdeler yolda: Kanuni 2021'de sondaja başlayacak
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Denizlerdeki petrol ve gaz arama faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği tarihi doğalgaz keşfinin ardından yeni bir sondaj gemisini daha sondaja hazırlıyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaştı. 2012'de üretilen Kanuni, 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacak.


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