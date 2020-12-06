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Ekonomi Uçuş ağında 17 yılda imzalanan 600 havacılık anlaşmasıyla artış sağlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uçuş ağında 17 yılda imzalanan 600 havacılık anlaşmasıyla artış sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 yılda 600'ün üzerinde ikili havacılık müzakeresi gerçekleştiren Türkiye'nin, dünyada en gelişmiş uçuş ağına sahip ülke konumuna geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin 127 ülkede 329 uçuş noktasına ulaştı.
Türkiye'nin 127 ülkede 329 uçuş noktasına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi 192 ülkenin 173'ü ile ikili havacılık anlaşması bulunan dünyanın en gelişmiş uçuş ağına sahip ülkelerinden olduğunu söyledi.

  • Türkiye'nin 127 ülkede 329 noktaya ulaşan uçuş ağıyla, küresel hava taşımacılığın gelişimine en fazla katkı sağlayan ülkelerden olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Son 17 yılda 600'ün üzerinde ikili havacılık müzakeresi gerçekleştirerek, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş uçuş ağına sahip ülke konumuna getirdik." diye konuştu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uçuşların durma noktasına geldiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Küresel havacılık sektörü, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Ocak 2020'den bu yana, Avrupa'da 2019'a göre yüzde 79 düşüşle 1,4 milyar yolcu kaybı yaşanmıştır. Türkiye'de ise havacılık sektörü, yüzde 56 daralma yaşamıştır."

Salgın kısıtlamaları da dikkate alınarak 96 ülkede, 155 noktaya uçuş yapılabildiğini belirten Karaismailoğlu, yurt içinde 44 havalimanına, toplamda 199 noktaya sefer gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Karaismailoğlu, yurt dışı uçuşların charter, tarifeli ve tahliye uçuşlarını içerdiğine işaret ederek, salgının seyrine ve ülkeler tarafından getirilen kısıtlamalara bağlı olarak uçuş sayılarında değişiklikler gözlemlenebildiğini kaydetti.

THY'nin, günlük sefer sayısı bakımından Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Yine Avrupa'da pandemi döneminde yolcusunu en fazla artıran havalimanı, yüzde 7 artışla İGA İstanbul Havalimanı olmuştur." dedi.

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