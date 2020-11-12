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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: 5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili, "Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

"Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."

Karaismailoğlu,"Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek." dedi.

"Dünyada lojistik süper güç olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, "Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, altyapısı dahil yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaracak demir yolu markası oluşturulacağını ve ilerleyen yılların demir yolu yılları olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, demir yolu bağlantısı yapılacak yerler hakkında, "İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir'de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de planlarımız var." dedi.

Karaismailoğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlanlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlandığını ve etüt plan çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıkladı.

"Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu"

Bakan Karaismailoğlu, "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu." dedi.

Karaismailoğlu, "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek." diye konuştu.

"5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak." ifadelerini kullandı.

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