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Jorge Jesus’tan Galatasaray’a transfer çalımı

Jorge Jesus’tan Galatasaray’a transfer çalımı

16:5813/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal’i çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, adı Galatasaray ile anılan yıldıza talip oldu. Jesus, Premier Lig’den sezon sonunda ayrılması beklenen 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı mutlaka takımında görmek istediğini söyledi. Detaylar haberimizde.

Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Liverpool'la kontratı sezon sonunda bitecek Mohamed Salah'ın takım için önemli bir transfer olabileceğini ifade etti.


Canal 11'e verdiği röportajda Jesus, "Salah'ı Al-Hilal'de görmek isterim.


Takıma uyan bir oyun tarzına sahip." dedi.

Jesus daha önce, "Salah gibi büyük oyuncular ara transferde takıma katılmayacak ancak sezonun sonu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.


Jesus'un açıklamalarının ardından heyecanlanan Al-Hilal taraftarları sosyal medyada Salah ile ilgili birçok paylaşımda bulundu.


Bu sezon Liverpool formasıyla 35 resmi maça çıkan Mohamed Salah, bu maçlarda 27 gol 19 asistlik performans gösterdi.

Salah'ın güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro.

#Jorge Jesus
#Al Hilal Riyadh
#Galatasaray

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