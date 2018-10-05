5 Ekim 2018 Cuma gün ortası haberleri.

Doğu Karadeniz'i sel vurdu

Doğu Karadeniz'i vuran sağanak yağış bazı bölgelerde heyelana ve sele neden oldu. Bölgede hayat olumsuz etkilenirken, Meteoroloji Trabzon, Rize ve Artvin için uyarıda bulundu. Devamı >>

ABD'yi takan yok

Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı. Devamı >>

Kiralık araziye 23 bin başvuru

Hazineye ait 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere kiralanmasına yönelik uygulamaya başvuru yağdı. Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 23 bin kişi kiralama için başvuruda bulundu. Devamı >>

OHAL Komisyonu rakamları açıkladı

OHAL İnceleme Komisyonu 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdı. başvuruların 33 bin 700'ü hakkında ret kararı verildi, 2 bin 300'ü ise kabul edildi. Devamı >>

Rus savaş uçağı düştü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Kolomenski bölgesinde MiG-29 tipi savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 pilot yere çakılan uçaktan kurtulmayı başardı. Devamı >>

Drift yapan magandalara ters kelepçe

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde önce 'drift' yapan, ardından da tüneli trafiğe kapatarak lastik yakan lüks araçlı magandalar, gözaltına alınmalarının ardından polis ekiplerince ters kelepçelenerek adliyeye sevk edildi. Devamı >>

1.5 liraya ekmek satan yerden konum atın

İki aydır İstanbul'da 1.5 liradan satılan ekmeğin fiyatına İBB ve İstanbul Valiliği son noktayı koydu. Yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da ekmek 1,25 TL'den fazla olamayacak. Buna rağmen zamlı satan yerler için Beyaz Masa, vatandaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi. Devamı >>

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Dünya'da bir ilk Adıyaman'da gerçekleşti

Batman'da örneğine az rastlanır bir mucize yaşandı. 3 kızı da Akdeniz anemisi olan Kılınç ailesinin imdatlarına 17 yaşındaki büyük kızları yetişti. Zilan'ın iliği 3 kardeşine de uyunca nakiller olumlu geçti. Devamı >>

Malmö'lü Traustason'dan Pepe iddiası

Beşiktaş'ın Malmö'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Arnor Traustason, Pepe'nin kendilerine hakaret etmesinden sonra iki gol bulduklarını ileri sürdü. Devamı >>