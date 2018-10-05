Ekonomi Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip
EMLAK

Kiralık Hazine arazilerine 23 bin başvuru

Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip

Hazineye ait 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere kiralanmasına yönelik uygulamaya başvuru yağdı. Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından 23 bin kişi kiralama için başvuruda bulunurken çiftçiler kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama kapsamında 100 bin liralık bir arazi için istenen yıllık kira bedeli ise 100 lira olarak belirlenecek.

Haber Merkezi AA
Kiralık Hazine arazilerine 23 bin kişi talip oldu
Kiralık Hazine arazilerine 23 bin kişi talip oldu

Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçi başvuruda bulundu.

Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana'dan geldi.

Adana'yı bin 824 başvuruyla İzmir, 1500 başvuruyla Antalya, 1180 başvuruyla Kırklareli ve 1100 başvuruyla Mersin takip etti.

Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak
EKONOMİ
Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Çiftçilerimiz, kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek" dedi.

  • Uygulama kapsamında örnek olarak değeri 100 bin lira olan bir tarla için yıllık 100 lira kira belirleniyor.

İlk kiralama gerçekleşti: Aylık 36 lira
EKONOMİ
İlk kiralama gerçekleşti: Aylık 36 lira

Yıllık 100 liraya kiralık devlet arazisi
EKONOMİ
Yıllık 100 liraya kiralık devlet arazisi

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Yıllık kirası 100 lira

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