Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip

Kiralık Hazine arazilerine 23 bin kişi talip oldu

Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçi başvuruda bulundu.

Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana'dan geldi.

Adana'yı bin 824 başvuruyla İzmir, 1500 başvuruyla Antalya, 1180 başvuruyla Kırklareli ve 1100 başvuruyla Mersin takip etti.

EKONOMİ Hazine arazileri çiftçilere kiralanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Çiftçilerimiz, kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek" dedi.

Uygulama kapsamında örnek olarak değeri 100 bin lira olan bir tarla için yıllık 100 lira kira belirleniyor.

EKONOMİ İlk kiralama gerçekleşti: Aylık 36 lira