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TRABZON

Doğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu

Doğu Karadeniz'i vuran sağanak yağış bazı bölgelerde ani su baskınlarına, heyelana ve sele neden oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Doğu Karadeniz'deki sel su baskınlarına neden oldu
Doğu Karadeniz'deki sel su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Doğu Karadeniz’de dün saat 15.30'dan sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Karadere'de taşkınlar meydana gelirken, sel ve heyelanlar oluştu. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi sel ve heyelanların etkili olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Doğu Karadeniz'i sel böyle vurdu
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Doğu Karadeniz'i sel böyle vurdu
Doğu Karadeniz'de sağanak sel ve heyelana yol açtı. Dereler taştı, yollar kapandı. Rize'de Ağaran şelalesi taştı, o anlar görüntülendi.
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Öte yandan Trabzon şehir merkezinde de şiddetli yağış etkili olurken, şiddetli yağışa dışarıda yakalanan Trabzonlular caddelerde koştururken, araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalışırken, araçların silecekleri ise şiddetli yağışa adeta dayanmadı.

Doğu Karadeniz'i sel vurdu

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'deki sel su baskınlarına neden oldu

Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta, yarın Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Doğu Karadeniz'deki sel su baskınlarına neden oldu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Doğu Karadeniz'deki sel su baskınlarına neden oldu

Selin verdiği zarar gün doğunca anlaşıldı
FOTOĞRAF 36
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan yağmur özellikle Trabzon’un Araklı ilçesinde hasara yol açtı. İlçe merkezinde yollar göle dönerken, bir çok ev ve iş yerini su bastı.
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İlçenin Kaşıkçı mahallesi ise şiddetli yağış sonrası oluşan selden en fazla hasar gören yerlerin başında geldi. Trabzon-Bayburt yolu 7. km’si üzerinde bulunan mahalleye ismini veren Kaşıkçı Deresi taştı, dağdan gelen taşlar ve çamur mahallede büyük zarar yol açtı.
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Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, ulaşım dün akşamdan bu yana servis yolundan sağlanmaya başladı.
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Derenin getirdiği taş ve moloz yığınları sonucu mahalledeki evleri ve camiyi su basarken, dere yatağında suyun şiddeti nedeniyle değişti.
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Mahalle sakinlerinden Resul Karlankuş yaptığı açıklamada Son 15-20 yıldır böyle bir afet yaşamadık. Yağmur aniden bastırdı. Evim kullanılamaz hale geldi. Camimiz de kullanılamaz hale geldi. Camiyi de yeni elden geçirmiştik. içi su ve çamurla doldu. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi.
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Selin verdiği zarar gün doğunca anlaşıldı
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kaşıkçı Deresi'nin taşması ve yolu yarması nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşım servis yolundan verilirken, yöre sakinleri son 15-20 yıldır böyle bir yağış görmediklerini belirtiyor.
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