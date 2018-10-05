Hindistan ve Rusya arasında 5.4 milyar dolarlık S-400 imzası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. İki lider, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı.

Hindistan ve Rusya arasında, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşma resmi olarak imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti. Dün açıklama yapan yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." demişti.

"ABD YÖNETİMİ HİNDİSTAN'A BASKI YAPIYOR"

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı.

FOTOĞRAF 20 İki lider, Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meseleleri ele alacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi’ye geldi. Putin programı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Putin’e Hindistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov gibi önemli isimlerin de bulunduğu üst düzey bir heyetin eşlik ettiği aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyareti kapsamında üst düzey temaslar yapacak. Gerçekleşecek görüşmelerde ise Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınacak. Görüşmenin en önemli kısmını ise iki ülke arasındaki askeri teknik alanda iş birliği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleriyle ilgili konuların oluşturacağı kaydediliyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak. Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak. 5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor. Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor. . . . . . . . . . Hindistan Rusya'dan S-400 alacak Hindistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.