Gündem Tüneli dumana boğan magandalara ters kelepçe
İSTANBUL

İstanbul'da tüneli dumana boğan magandalar yakalandı

Tüneli dumana boğan magandalara ters kelepçe

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde önce 'drift' yapan, ardından da tüneli trafiğe kapatarak lastik yakan lüks araçlı magandalar, gözaltına alınmalarının ardından polis ekiplerince ters kelepçelenerek adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
Drift yaparak tüneli dumana boğan magandalar ters kelepçeyle gözaltına alındı.
Drift yaparak tüneli dumana boğan magandalar ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen geçtiğimiz günlerde lüks otomobilli magandalar dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yapıp daha sonra tünele girmişti.

Tünelde trafiği kesen magandalar lastik yakarak ortalığı dumana boğdu
OYNAT 00:59
Tünelde trafiği kesen magandalar lastik yakarak ortalığı dumana boğdu
Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'ni kapatan lüks otomobilli magandalar , araçlarıyla dakikalarca “dirft” yaptı. Tünel trafiğini de kesen magandalar, lastik yakarak ortalığı dumana boğdu. Vatandaşların korna çalarak tepki gösterdiği magandalar ardından tünelden ayrıldı. Bir süre seyreden magandalardan biri bu kez TEM Otoyolu'nda metrelerce tampon sürterek kıvılcım çıkarttı. Maganda çetesi yaptıklarını marifetmiş gibi bir de sosyal medyadan yayınladı.
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Burada da trafiği kesen magandalar, lastik yakarak ortalığı dumana boğmuştu. Herkesin canını tehlikeye atan magandalar, görüntüleri bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.

Ehliyetlerine el konmuştu

  • Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakalarından tespit ettikleri galerici Ünal T. (33) ve kafeterya sahibi Teoman D.’yi (28) gözaltına almıştı. Ehliyetlerine el konulan magandalara “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilmişti.

Drift yapan magandalar tüneli dumana boğmuş ve trafiği de aksatmıştı.

“Yanan hayallerdi” diyerek dalga geçmişlerdi

İşlemlerinin ardında sivil trafik ekipleri tarafından Şişli Asayiş Büro Amirliğine sevk edilen magandalar, gazetecilerin sorularına “Yanan hayallerdi, siz lastikleri gördünüz” diyerek bir de dalga geçmişlerdi.

Polis aracına bindirilerek büroya sevk edilen magandalar geceyi nezarethanede geçirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda “suçu ve suçluyu övmek” suçundan Özer İ. ve Faruk H.’yi de gözaltına aldı.

Ters kelepçeyle adliyeye girdiler

  • Öte yandan polis ekiplerince bürodan çıkartılan magandalar, “Suçu veya suçluyu övme” ve “araçla kişilerin canını tehlikeye atmak” suçlarından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen magandaların adliyeye sokuldukları esnada ters kelepçelendikleri görüldü.

Burada mahkemeye çıkartılan magandalardan Ünal T. ve Teoman D. adli kontrol şartıyla, Özer İ. ve Faruk H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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