Tüneli dumana boğan magandalara ters kelepçe

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişine gelen geçtiğimiz günlerde lüks otomobilli magandalar dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yapıp daha sonra tünele girmişti.
Ehliyetlerine el konmuştu
- Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakalarından tespit ettikleri galerici Ünal T. (33) ve kafeterya sahibi Teoman D.’yi (28) gözaltına almıştı. Ehliyetlerine el konulan magandalara “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 235 lira para cezası kesilmişti.
“Yanan hayallerdi” diyerek dalga geçmişlerdi
İşlemlerinin ardında sivil trafik ekipleri tarafından Şişli Asayiş Büro Amirliğine sevk edilen magandalar, gazetecilerin sorularına “Yanan hayallerdi, siz lastikleri gördünüz” diyerek bir de dalga geçmişlerdi.
Polis aracına bindirilerek büroya sevk edilen magandalar geceyi nezarethanede geçirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda “suçu ve suçluyu övmek” suçundan Özer İ. ve Faruk H.’yi de gözaltına aldı.
Ters kelepçeyle adliyeye girdiler
- Öte yandan polis ekiplerince bürodan çıkartılan magandalar, “Suçu veya suçluyu övme” ve “araçla kişilerin canını tehlikeye atmak” suçlarından adliyeye sevk edildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen magandaların adliyeye sokuldukları esnada ters kelepçelendikleri görüldü.
Burada mahkemeye çıkartılan magandalardan Ünal T. ve Teoman D. adli kontrol şartıyla, Özer İ. ve Faruk H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.