Dünyada bir ilk: 3 kardeşinin de hayatını kurtardı

Batman'da yaşayan Kılınç ailesinin 3 kızına da Akdeniz anemisi teşhisi kondu. Kardeşlerin 17 yaşındaki ablalarının iliği 3 kardeşine de uyumlu olunca, nakiller olumlu sonuç verdi

Sabah gazetesinin haberine göre Akdeniz anemisi tanısı ile bebekliklerinden itibaren ayda bir kan almak zorunda olan Batmanlı Kılınç ailesinin 3 kızı, 15 ay önce tedavi amacıyla hastaneye başvurdu. Hastalığın bilinen kalıcı tek tedavi yönetiminin kemik iliği nakli olması nedeniyle aile içi tarama yapıldı. Ablaları, 17 yaşındaki Zilan Kılınç'ın, üç kardeşi ile tam uyumlu olduğu saptandı. İlk nakil denemesi 14 yaşındaki Rojin'e yapıldı. Nakil işleminin 60'ıncı gününde naklin başarılı olmasının ardından 4 yaşındaki ikinci kardeş Meryem'e nakil işlemi başlatıldı. Sonuç yine olumlu oldu. Üçüncü kardeş 2 yaşındaki Delila'nın nakil işlemi başlatıldı. Zilan'dan bir seferde toplanan kök hücreler üçe bölündü, ilk nakilde hemen verilen hücreler diğer iki kardeş için -180 derecelik nitrojen tankında donduruldu. 2. ve 3. nakillerde doldurulan kök hücreler kullanıldı.

Dünyada bir ilk

Hastane Dekanı Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, "Bir abladan tek seferde toplanan hücre ile 2 aylık aralarla başarılı bir şekilde yaptığımız 3 nakil süreci dünyada bir ilktir. Bilimin aydınlık yüzü, bu aileye umut ve mutluluk getirmiştir. İlk nakilden sonra 1 yıl, son nakilden sonra 6 ay geçti ve tüm kardeşler sağlıklıdır. Bir abladan tek seferde toplanan ürünün 3 kardeşe başarı ile uygulanması, ilk olması nedeni ile dünya literatürüne de katkı sağlayacaktır. Ekip olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Makalemiz bilimsel dergide değerlendirme aşamasında" dedi.

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