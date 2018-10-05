UEFA AVRUPA LİGİ

Malmö'lü Traustason: Pepe bize hakaret ettikten sonra iki gol bulduk

Malmö'lü Traustason'dan Pepe iddiası

Beşiktaş'ın Malmö'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Arnor Traustason, Pepe'nin kendilerine hakaret etmesinden sonra iki gol bulduklarını ileri sürdü.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş gruptaki ikinci maçında 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş gruptaki ikinci maçında 2-0 mağlup oldu.

Fotoğraf: DHA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta maçında İsveç ekibi Malmö'nün Beşiktaş'ı 2-0 yenmesi ülke basınında geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, "Malmö kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin taraftarlarının Beşiktaş kalecisi Loris Karius'u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti.

Haberde, maçtan sonra basın mensuplarının bu durumu anımsatmasına ilişkin, Karius'un "Bunları düşünmedim, umrumda değil" diyerek kısa bir cevap verdiği kaydedildi.

"Pepe hakaretli konuştu, ardından iki gol geldi"

"Malmö'ye para kazandıran güzel galibiyet" başlığını atan Expressen gazetesi ise İsveç ekibinin, yıldızlar topluluğu Beşiktaş'ı yenmenin sevincini yaşadığını aktardı. Beşiktaş galibiyetiyle Malmö'nün hem 3 puan hem de 5,6 milyon kron bonus kazandığı vurgulanan haberde, Malmö futbolcusu Arnor Traustason'un "Pepe ne zaman saha içinde bize hakaretli konuşmaya başladı, ardından iki gol geldi." ifadesine yer verildi.

  • İsveç devlet televizyonu SVT de "Malmö'den çok konuşulacak galibiyet" başlığı altında, "Malmö, Türkiye'nin büyük kulübü Beşiktaş'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en çok konuşulacak galibiyetine imza attı" değerlendirilmesinde bulundu.

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