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Gündem Bursada selde kaybolan 17 yaşındaki Derya her yerde aranıyor
BURSA

Bursa'da selde kaybolan 17 yaşındaki Derya her yerde aranıyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya'yı arama çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile yürütülüyor.

Haber Merkezi AA
Derya Bilen'i arama çalışmaları sürüyor.
Derya Bilen'i arama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.

Bursa AFAD Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Manisa AFAD Müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

AA
Derya Bilen'i arama çalışmaları sürüyor.
  • Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerden başlandı.
  • JAK ekibi, evin bulunduğu bölgeden başlayıp gün boyunca derenin olduğu araziyi arayacak. Diğer ekipler de önlemlerini alarak aramalara aynı noktadan başladı.
  • Deniz polisi de aramalara, su altından katılmak için hazır bulundu.

AA
Derya Bilen'i arama çalışmaları sürüyor.
Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile yürütülüyor.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Bursa’yı sel vurdu: Hasar büyük
FOTOĞRAF 54
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Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı.
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Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi.
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Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.
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Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı.
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Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı.
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Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.
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Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
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Bursa’yı sel vurdu: Hasar büyük
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce dönüm ekili alan da sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını söyledi.


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