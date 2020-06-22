Bursa'daki sel felaketinden acı haber: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp iki kişinin arama çalışmaları sürüyor.

SABAH SAATLERİNDE 2 KİŞİNİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki kişinin öldüğü 4 kişinin ise kaybolduğu sel felaketinde sabah saatlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı.

AA Bursa'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 5'e yükseldi.



Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

İHA Bursa'da sel felaketi...

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BAKAN SOYLU BURSA'YA GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’daki sel bölgesine gelerek Vali Yakup Canbolat’tan bilgi aldı. Ardından, arama kurtarma çalışmalarının son durumuna ilişkin AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu ile görüştü. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da, İçişleri Bakanı Soylu’yu afet bölgesinde karşıladı.

İHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinde...

İncelemerinin ardından Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağmurun, mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddette olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

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"Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz gerekli tedbirleri hemen almaya başladılar ancak bulunduğumuz bölgede, hem Kestel hem de Orhangazi ciddi bir yağış aldı. Arkamızda bulunan 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Bahsettiğim evden bir kişi bulundu, kimlik tespit çalışmaları yapılıyor. 257 kişi ile arama kurtarma faaliyetlerini, AFAD, UMKE, Sivil Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyeler hep birlikte gerçekleştiriyor. Tabii özellikle yağmurun aniden bastırması nedeniyle deredeki debi çok yüksek, inşallah arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz sonucu almamızı etkilemez. Eldeki tüm imkanlarımızla, çevre illerden de desteklerle çalışmalara devam ediliyor. Ümidimiz kayıp vatandaşlarımıza sağ ulaşabilmektir, tüm gayretimiz bunun için. Büyükşehir Belediye Başkanımız yağmurun şiddetini gösterdi. Araçları alıp sürükleyen, yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturan yağmur ile karşı karşıyayız, mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Yapacağımız tek iş arama kurtarma faaliyetlerinde 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek. Hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşların bu konuda karşı karşıya kaldıkları mağduriyete cevap verilecektir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hem Kader kızımız hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kızımız için başsağlığı diliyorum.”