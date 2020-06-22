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BURSA

Bursa'daki sel felaketinden acı haber: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Yapılan arama çalışmalarının ardından kayıp olarak aranan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 5'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da sel felaketi
Bursa'da sel felaketi

Bursa'nın Kestel ilçesinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp iki kişinin arama çalışmaları sürüyor.

SABAH SAATLERİNDE 2 KİŞİNİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki kişinin öldüğü 4 kişinin ise kaybolduğu sel felaketinde sabah saatlerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ekipler, ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı.

AA
Bursa'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

  • Sabah saatlerinde selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 5'e yükseldi.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

İHA
Bursa'da sel felaketi...

Bursa'yı sel vurdu: Ölü ve kayıplar var
GÜNDEM
Bursa'yı sel vurdu: Ölü ve kayıplar var

BAKAN SOYLU BURSA'YA GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’daki sel bölgesine gelerek Vali Yakup Canbolat’tan bilgi aldı. Ardından, arama kurtarma çalışmalarının son durumuna ilişkin AFAD Bursa Müdürü Yalçın Mumcu ile görüştü. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da, İçişleri Bakanı Soylu’yu afet bölgesinde karşıladı.

İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinde...

İncelemerinin ardından Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağmurun, mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddette olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

  • "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz gerekli tedbirleri hemen almaya başladılar ancak bulunduğumuz bölgede, hem Kestel hem de Orhangazi ciddi bir yağış aldı. Arkamızda bulunan 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Bahsettiğim evden bir kişi bulundu, kimlik tespit çalışmaları yapılıyor. 257 kişi ile arama kurtarma faaliyetlerini, AFAD, UMKE, Sivil Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyeler hep birlikte gerçekleştiriyor. Tabii özellikle yağmurun aniden bastırması nedeniyle deredeki debi çok yüksek, inşallah arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz sonucu almamızı etkilemez. Eldeki tüm imkanlarımızla, çevre illerden de desteklerle çalışmalara devam ediliyor. Ümidimiz kayıp vatandaşlarımıza sağ ulaşabilmektir, tüm gayretimiz bunun için. Büyükşehir Belediye Başkanımız yağmurun şiddetini gösterdi. Araçları alıp sürükleyen, yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturan yağmur ile karşı karşıyayız, mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Yapacağımız tek iş arama kurtarma faaliyetlerinde 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek. Hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra vatandaşların bu konuda karşı karşıya kaldıkları mağduriyete cevap verilecektir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hem Kader kızımız hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kızımız için başsağlığı diliyorum.”

Bursa’yı sel vurdu: Hayat felç oldu, ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 41
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Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı.
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Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi.
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Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.
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Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı.
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Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı.
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Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.
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Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
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Bursa’yı sel vurdu: Hayat felç oldu, ölü ve yaralılar var
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce dönüm ekili alan da sular altında kaldı.
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