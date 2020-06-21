Bursa'yı sel vurdu: Ölü ve kayıplar var

Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle su dolan evde kalan bedensel engelli olduğu öğrenilen bir kişinin öldüğünün belirlenmesinin ardından, Kayacık Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin sele kapılıp dere yatağına sürüklendiği belirtildi.

Bursa İtfaiyesi, AFAD, UMKE, ANDA ve NAK ekipleri tarafından kayıp kişileri bulmak için detaylı şekilde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.

FOTOĞRAF 41 Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı. Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı. Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü. Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Bursa’yı sel vurdu: Hayat felç oldu, ölü ve yaralılar var Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce döküm ekili alan da sular altında kaldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



Bursa Valisi Yakup Canbolat sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Jandarma, Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgede çalışmalarına başladığını belirten Canbolat, "Akşama doğru etkili olan şiddetli yağışın ardından sel bölgesinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu mahallelerimizde bazı evleri su bastı. Dudaklı Mahallesi'nde bir evde 20-25 yaşlarında engelli bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık." dedi.