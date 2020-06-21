Bursa'yı sel vurdu: Ölü ve kayıplar var

Bursa'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Arama kurtarma ekiplerinin, henüz kimliği belirlenemeyen 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun daha cesedine ulaştığı öğrenildi. Bölgeden üst üste gelen kötü haberler üzerine, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için İçişleri Bakanı Soylu'nun Bursa'ya gelmek üzere yola çıktığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya doğru hareket eden Soylu, selden etkilenen köyleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.
Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle su dolan evde kalan bedensel engelli olduğu öğrenilen bir kişinin öldüğünün belirlenmesinin ardından, Kayacık Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin sele kapılıp dere yatağına sürüklendiği belirtildi.
Bursa İtfaiyesi, AFAD, UMKE, ANDA ve NAK ekipleri tarafından kayıp kişileri bulmak için detaylı şekilde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açtı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kaldı. Çok sayıda araç selde sürüklendi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat sel olayının ihbar edilmesinin hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.
Jandarma, Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgede çalışmalarına başladığını belirten Canbolat, "Akşama doğru etkili olan şiddetli yağışın ardından sel bölgesinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu mahallelerimizde bazı evleri su bastı. Dudaklı Mahallesi'nde bir evde 20-25 yaşlarında engelli bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık." dedi.