Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bursa'daki köylere bir milyon liraya yakın destek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı bir milyon liraya yakın destek getirdik."

Haber Merkezi 22 Haziran 2020, 12:21 Son Güncelleme: 22 Haziran 2020, 12:23 AA