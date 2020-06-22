Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bursadaki köylere bir milyon liraya yakın destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bursa'daki köylere bir milyon liraya yakın destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı bir milyon liraya yakın destek getirdik."

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı bir milyon liraya yakın destek getirdik."

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Sağlığınızdan olabilirsiniz

Sağlığınızdan olabilirsiniz

​Böbrek taşını erittiği ileri sürülen sudan içenlere ciddi uyarı.
Virüsü yenenlerde tespit edildi

Virüsü yenenlerde tespit edildi

​Koronavirüs hastalarında ortaya çıkmaya başladı.
ABDde kriz büyüyor

ABD'de kriz büyüyor

​Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik darboğaz...

Unutulacak bir <br>gol değildi

Unutulacak bir
gol değildi

​Dünya Kupası'nda Türkiye'yi sevince boğan o an.

​Jandarma son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptı.

Düşen faizler sonrası araç alacaklar dikkat.
Yorumculuğu bırakırım

Yorumculuğu bırakırım

​Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Alper Ulusoy iddiası.

Haftanin'den sonra Sinat da PKK'dan temizlenecek.

​Düne kadar 'almayız' diyenler şimdi sıraya girdi.

Bursa'daki sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

​81 ilde bugün resmen zorunlu olarak başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.