Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bursa'daki köylere bir milyon liraya yakın destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı bir milyon liraya yakın destek getirdik."
Ayrıntılar geliyor...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı bir milyon liraya yakın destek getirdik."
Ayrıntılar geliyor...
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