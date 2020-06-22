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BURSA

Bursa'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi

Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitiren 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışması sürüyor.

Haber Merkezi AA
Bursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi öldü.
Bursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi öldü.

Ekipler dün ilçeye bağlı Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde yaşanan selin ardından kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışma başlattı.

5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İlk olarak, Dudaklı Mahallesi'nde bir evde yaşamını yitiren engelli Kader Akbaba'nın cansız bedenine ulaşıldı.

  • Kayacık'ta da 5 kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bu bölgede şu ana kadar yürütülen çalışmalarda dere yatağında cesetlerine ulaşılan 4 kişinin, Ahmet (32), eşi Türkan (34) ve kızları Medine Bilen (10) ile Ahmet Bilen'in annesi Nazime Bilen (71) olduğu belirlendi.

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Selde kaybolan Ahmet Bilen'in ağabeyinin kızı Derya Bilen'i (17) arama çalışması ise devam ediyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından arama ve kurtarma personeli, UMKE, acil servis çalışanları ile Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı timler görev alıyor. Bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekipleri de çalışma yürütüyor.

Bursa’yı sel vurdu: Hayat felç oldu, ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 41
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Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı.
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Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi.
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Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.
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Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı.
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Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı.
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Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.
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Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
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Bursa’yı sel vurdu: Hayat felç oldu, ölü ve yaralılar var
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce dönüm ekili alan da sular altında kaldı.


  • İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde dün akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak, sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde bir kişinin cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cesetleri çıkarılmıştı.

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