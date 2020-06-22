Bursa'daki selde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi

Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.

Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı.

Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.

Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi.

Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı.

Bursa’yı sel vurdu: Hayat felç oldu, ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce dönüm ekili alan da sular altında kaldı.