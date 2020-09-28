Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı tekrar kınıyorum.
Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır.
Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.
Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesiyle bölge yeniden barışa ve huzura kavuşacaktır.
Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir.
(Artık hesap vakti geldi) diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.
Yaşanan gelişmeler, bölgede nüfuz sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır.
Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir.
Doğu Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz
Küresel siyasetin son birkaç aydır Akdeniz eksenli gelişmelerle şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.
Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Burada tarih boyunca olduğu gibi bugün de misafir değil ev sahibiyiz.Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunuyor.
Preveze Deniz Zaferi Akdeniz'deki köklü varlığımızın en görkemli sembollerindendir.
İnsanlık tarihi boyunca pek çok medeniyete beşiklik eden bu coğrafya asırlarca sürecek barış, huzur ve istikrar iklimine kavuşmuştur.
Literatüre Osmanlı Barışı olarak geçen bu dönem, aynı zamanda Akdeniz'in ticari-siyasi bakımdan altın çağıdır.