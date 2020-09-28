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Dünya SİHAlar Libya ve Suriyeden sonra Dağlık Karabağda destan yazdı "Bu yeni bir çağın başlangıcı"
ASYA

SİHA'lar Libya ve Suriye'den sonra Dağlık Karabağ'da destan yazdı: "Bu yeni bir çağın başlangıcı"

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları geçmişten farklı kılan önemli bir nokta vardı: Türk SİHA'ları.. Libya ve Suriye'deki savaşın dengesini değiştiren SİHA'lar, bu kez Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu. Hava savunma sistemlerini ve zırhlı araçları nokta atışlarıyla vurdu. SİHA'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ilk günde 22 tane zırhlı araç ve 15'in üzerinde hava savunma sistemi vurduğunu hatırlatan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "SİHA'ların oyun değiştirici bir rol üstlendiğini görüyoruz. Daha önce asimetrik hedeflere, terör örgütlerine karşı kullanılıyordu ancak bugün gelinen noktada Suriye rejimi ve Ermenistan gibi düzenli ordularının da yok edilmesinde kullanılıyor. Bu yeni bir çağın başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türk SİHA'ları Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda aktif şekilde rol aldı.
Türk SİHA'ları Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda aktif şekilde rol aldı.

Azerbaycan ordusu, dün Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu.

24 saatten kısa bir sürede Ermenistan ordusuna ait onlarca zırhlı araç ve hava savunma sistemi Türk SİHA'ları tarafından imha edildi.

Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda SİHA ve MAM-L mühimmatı 'ikilisinin' önemli bir başarıya daha imza attığını belirten Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "İHA'lar daha önce keşif, gözetleme ve istihbarat unsurlarıyken, daha sonra terör örgütlerine karşı kullanılmaya başlandı. Bugün artık Suriye rejimi ve Ermenistan gibi düzenli ordularının da yok edilmesinde kullanılıyor. Bu yeni bir çağın başlangıcı. Ermenistan sahasında ilk günde 22 tane tank ve zırhlı araç, 15'in üzerinde hava savunma sistemi vurduğunu görüyoruz. Artık burada oyun değiştirici rol üstlendiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"DRONE DİPLOMASİSİ"

Türkiye'nin savunma sanayi alanında ürettiği teknolojiiyi 'dost ve müttefik ülkelerin' kullanımına da açtığını belirten Oğuz, bu durumu "Drone Diplomasisi" olarak nitelendirdi.

SİHA VE MAM-L MÜHİMMATI'NIN KRİTİK ROLÜ

Dağlık Karabağ sahasındaki operasyonlarda SİHA'lar kadar MAM-L mühimmatlarının çok önemli roller üstlendiğine dikkat çeken Oğuz, şu bilgileri paylaştı:

"MAM-L, 22.5 kilogramlık ve sadece 10 kg civarı patlayıcıdan oluşan 'mini akıllı mühimmat. Ancak ilk geliştirilen mühimmat hızlı bir değişim geçirip sahadan gelen geri beslemelerle çok ciddi üstün kabiliyetlere sahip oldu. Bu ufacık mühimmat, reaktif zırhlı tankları dahi vurabilecek TANDEM başlığına sahip. Reaktif zırhlar en yeni teknolojilerdendir. MAM-L bu sistemlere karşı daha etkili olabiliyor.

SİHA'LAR RADARLARA NASIL GÖRÜNMEDİ?

SİHA'larımız da çok önemli. Ermenistan örneği özelinde konuşursak, vurulan sistemler 1970 teknolojisi ancak Ermenistan bunların bir kısmını modernize ettirdi. 1970'lerin teknolojisi olsa bile, vurulan sistemlerde radarların aktif olduğunu görüyoruz. S/İHA'ların görünmemesini sağlayan bir şey var. Bayraktar TB-2 hem yapısal formu hem de özel kaplaması sebebiyle 'düşük radar görünürlüğüne' sahip. TB2'lerin yaklaşma açılarının da buna göre seçildiğini ve radarları tarafından rahatsız edilmeden hava savunma sistemlerinin çok yakınına kadar yaklaşabildiğini görüyoruz."

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
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Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları imha ettiği anlara ait görüntüler yayınlandı.


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