Yol bir anda çöktü: 15 araç çukura düştü
Kunming kentinde aniden çöken yol, park halindeki 12 otomobil ile seyir halindeki 3 aracı içine çekti. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Çin’in Yunnan eyaletine bağlı Kunming kentinde, pazar sabahı bir caddede beklenmedik bir çökme meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun zemini aniden çökerken, caddenin ortasında metrelerce derinliğinde büyük bir çukur oluştu.
Çökme sırasında yol kenarına park edilen 12 otomobil ile caddede ilerleyen 3 araç, zeminin yarılmasıyla birlikte çukura sürüklendi. Olayın büyüklüğü çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, göçüğün meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.
Büyük paniğe yol açan olayda, ilk incelemelere göre herhangi bir yaralanma veya can kaybı tespit edilmedi.
Yetkililer, yolun neden çöktüğünü belirlemek ve çevredeki altyapının güvenliğini incelemek amacıyla soruşturma başlattı.