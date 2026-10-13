Yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Karabağ şehidinin kızı başörtüsü gerekçesiyle okula alınmadı

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan başörtüsü kısıtlaması nedeniyle Karabağ Savaşı şehidinin kızı okul binasına alınmadı. Kızının derslere girmesine izin verilmeyip kapıdan geri çevrilmesi üzerine isyan eden şehit eşi, okul girişindeki şehitler panosunu işaret ederek yönetime tepki gösterdi. Gözyaşları ve öfkeyle feryat eden acılı anne, "Çocuğumun başörtüsü nedeniyle okula girmesine izin verilmiyor. Eğer benim çocuğum bu okulda eğitim göremiyorsa, babasının fotoğrafı da okul binasından kaldırılsın." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Öğrenciler de karara tepki göstererek 'başörtüsüne özgürlük!' sloganları attı.