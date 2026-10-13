Yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var
11:50, 13/10/2026, Salı
DHA
Pakistan’da tren kazası
Pakistan'da Multan bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin merkezi Peşaver'e giden yolcu treninin Multan bölgesindeki Sher Shah tren istasyonu yakınlarında raydan çıkması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini bir vagonda ise kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dünya
Yolcu treni kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var
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