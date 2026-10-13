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Pakistan’da akaryakıt desteğinden yararlananların sayısı 10 milyonu aştı

Pakistan’da akaryakıt desteğinden yararlananların sayısı 10 milyonu aştı

11:17, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Pakistan’da akaryakıt desteğinden yararlananların sayısı 10 milyonu aştı
Hükümetin program için 75 milyar Pakistan rupisi tahsis ettiğini kaydeden Başkaban Şahbaz Şerif, uygulamanın sürdürüleceğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümetin akaryakıt destek programından 10,8 milyondan fazla kişinin yararlandığını belirterek, programın uygulanmasındaki katkıları dolayısıyla Bilgi Teknolojileri Bakanı Şaza Fatıma Hoca’ya ulusal ödül verileceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, hükümetin akaryakıt destek programının 10 milyondan fazla kişiye ulaşmasında federal ve eyalet hükümetleri ile ilgili kurumların ortak çabalarının etkili olduğunu bildirdi. Başbakanlık basın açıklamasına göre Şerif, programın uygulanmasında görev alan bakanlar ve yetkililerle düzenlediği çay davetinde, girişimin ihtiyaç sahiplerine şeffaf biçimde ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın planlama aşamasında çeşitli zorluklarla karşılaşıldığını belirten Şerif, paydaşların eş güdüm içinde çalışması sayesinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Hükümetin program için 75 milyar Pakistan rupisi tahsis ettiğini kaydeden Şerif, uygulamanın sürdürüleceğini vurguladı.

Eyalet hükümetleri ve eyalet başbakanlarının desteğine dikkati çeken Şerif, bu iş birliği olmadan programın aynı başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Yaklaşık 50 milyon kişinin yararlandığı tahmin ediliyor

Programdan doğrudan yararlananların motosiklet kullanıcıları, rikşa ve Qingqi tipi üç tekerlekli araç işletmecileri ile motor silindir hacmi 800 cc'ye kadar olan otomobil sahiplerinden oluştuğunu aktaran Şerif, desteğin bu kişilerin ailelerine de dolaylı olarak ulaştığını bildirdi.

Hane başına ortalama beş kişi düştüğü varsayımından hareketle programdan doğrudan veya dolaylı yararlananların sayısının yaklaşık 50 milyona ulaştığının tahmin edildiğini belirten Şerif, şubat ayında başlatılan önceki girişimde en yüksek seviyede 1,3 milyon akaryakıt destek kuponunun kullanıldığını hatırlattı.

27 milyon destek kuponu düzenlendi

Programın verilerini paylaşan Şerif, 10,8 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu ve yaklaşık 27 milyon destek kuponu düzenlendiğini açıkladı.

Şerif, kuponların yaklaşık 19,4 milyonunun indirimli fiyatlarla akaryakıt satın almak amacıyla kullanıldığını, yaklaşık 9,2 milyon vatandaşın ise destek kuponlarından birden fazla kez yararlandığını kaydetti. Yararlanıcıların yaklaşık yüzde 96'sının motosiklet kullanıcılarından oluştuğunu bildirdi.

Bilgi Teknolojileri Bakanı'na ulusal ödül

Şerif, programın uygulanmasına katkıları dolayısıyla Bilgi Teknolojileri Bakanı Şaza Fatıma Hoca'ya mart ayında ulusal ödül verileceğini duyurdu. Sürece katkıda bulunan diğer yetkililere de özverili çalışmaları dolayısıyla plaket takdim edileceğini belirtti.

Başbakan; Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb, Planlama Bakanı Ahsan İkbal, ilgili bakanlıkların üst düzey yetkilileri ve eyaletlerin baş sekreterlerinin yanı sıra Petrol Dairesi, Petrol ve Doğalgaz Düzenleme Kurumu (OGRA), Pakistan Devlet Bankası, Ulusal Veri tabanı ve Kayıt Kurumu (NADRA) ve Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) gibi kuruluşların katkılarını da takdir etti.

Elde edilen sonucu etkili ekip çalışmasının göstergesi olarak nitelendiren Şerif, programın başarıyla uygulanmasında görev alan tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Başlıklar :PakistanŞahbaz ŞerifAkaryakıt
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Yeni Şafak
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