Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi

Ermenistan ordusu, dün sabah saaat 06.00 sularında Azerbaycan askeri mevzilerine ve sivil yerleşim bölgelerine saldırılar düzenledi. Çatışmanın fitilini ateşleyen bu saldırı sonrası, bölge yeniden savaşın eşiğine geldi.

ERMENİSTAN PROVOKASYONA İMZA ATTI

Azerbaycan sivil yerleşim birimleri hedef alındı, cephe hattında çatışmalar başladı. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açıldı.

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SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDILAR

Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerinde yoğun bombardıman yaşandı. Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede altyapı da ciddi hasar gördü.

AZERBAYCAN KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

Azerbaycan ordusu düşman provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak için karşı saldırı başlattı. Savunma Bakanlığı füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktaları, manevra yapan birlikleri, askeri tesis ve araçlarının hedef alındığını duyurdu. Cephede ve derinlerdeki çok sayıda Ermeni askeri, tesis ve askeri araçlar SİHA’larla imha edildi. Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sistemi vuruldu.

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28 YILDIR İŞGAL ALTINDAKİ KÖYLER KURTARILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, 28 yıldır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrolün sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı. Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli gözyaşlarına boğuldu. Spiker müjdeyi, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” sözleriyle duyurdu.

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ZIRHLILARI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu. Azerbaycan Askeri Komutanlığı da işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için “direnmemeleri ve teslim olmaları” çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi. Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

19 KENTTE SAVAŞ HALİ

Azerbaycan Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde “savaş hali” ilan etti. Milli Meclis, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde “savaş hali” ilan edilmesi yönündeki kararını onayladı. Bu kapsamda Bakü , Gence ve Sumgayıt’ın da aralarında bulunduğu 19 il ve ilçede savaş hali uygulanacak. Dün geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 21.00-06.00 arası sokağa çıkışlar izne tabi olacak.

SAHADA ÜSTÜN TARAFIZ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı,Ermenistan tarafından Azerbaycan ordusunaait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu haberlerini yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yalandır. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz” denildi.