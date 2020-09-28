Sonuçları ağır oldu: Kardeş Azerbaycan ordusu Ermeni güçlerini SİHA'larla vuruyor

Ermenistan ordusu dün sabah saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyona kalkıştı. Azerbaycan sivil yerleşim birimleri hedef alındı, cephe hattında çatışmalar başladı. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açıldı. Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerinde yoğun bombardıman yaşandı. Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede altyapı da ciddi hasar gördü.

Bölge haritası

DÜNYA Ermenistan üstünde uçan İHA'ların Bayraktar TB2 olduğu iddiası

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusu düşman provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak için karşı saldırı başlattı. Savunma Bakanlığı füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktaları, manevra yapan birlikleri, askeri tesis ve araçlarının hedef alındığını duyurdu. Cephede ve derinlerdeki çok sayıda Ermeni askeri, tesis ve askeri araçlar SİHA’larla imha edildi. Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sistemi vuruldu.

28 YILLIK İŞGAL BİTTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, karşı harekatın görüntülerini paylaştı. Ermeni hedefleri tek tek vurularak imha edildi. İmha edilen hedefler arasında Ermenistan ordusuna ait bir de mühimmat deposu bulunuyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, 28 yıldır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrolün sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı. Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli gözyaşlarına boğuldu. Spiker müjdeyi, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” sözleriyle duyurdu.

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ZIRHLILARI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu. Azerbaycan Askeri Komutanlığı da işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için “direnmemeleri ve teslim olmaları” çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi. Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.

19 kentte savaş hali

Azerbaycan Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde “savaş hali” ilan etti. Milli Meclis, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde “savaş hali” ilan edilmesi yönündeki kararını onayladı. Bu kapsamda Bakü , Gence ve Sumgayıt’ın da aralarında bulunduğu 19 il ve ilçede savaş hali uygulanacak. Dün geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 21.00-06.00 arası sokağa çıkışlar izne tabi olacak.

OYNAT 00:25 CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk'te “Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor' iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor. BiP'te paylaş

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Sahada üstünüz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından Azerbaycan ordusuna ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu haberlerini yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yalandır. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz” denildi.

Sivilleri vurdu

Sivil yerleşim birimlerinin top atışına tutulmasıyla birlikte birçok kişi yaralandı, çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, sivil bölgelerin ateş altına alınmasıyla ilgili “Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi” dedi. Ermenistan ordusu, bölgede görev yapan Türk gazetecileri de hedef aldı. Kapanlı köyü yakınında çekim yapan AA ve TRT ekibi saldırıdan son anda kurtuldu. Önce havada 2 İHA görüldü. Aynı anda bölge havan toplarıyla hedef alındı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

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OYNAT 00:41 Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı: Terk edilen araçlar böyle görüntülendi Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu. Yetkililer, yok edilen Ermeni birliklerinin ve bölgede kalan askeri teçhizatın görüntülerini paylaştı. BiP'te paylaş

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Türkiye müdahale etmesin!

Nikol Paşinyan

Türkiye’nin Azerbaycan’a destek mesajları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı korkuttu. Paşinyan “Uluslararası toplumu, Türkiye’nin Ermenistan’ın Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesi konusundaki ihtilafına karışmasını engellemeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

OYNAT 00:38 Azerbaycanlı spiker Ermeni işgalinden kurtarılan toprakları açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV spikeri, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan 6 köyü geri aldığı haberini duyurduğu zaman göz yaşlarına hakim olamadı. BiP'te paylaş

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Tek millet iki devletiz

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplumun çifte standartına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.”

İFLAH OLMAZ BİR TERÖR DEVLETİ

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçak saldırıya tepki yağdı.

* TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur.

HAKLIYI HAKSIZDAN AYIRMA VAKTİ

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

KARDEŞLERİMİZ YALNIZ DEĞİL

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etti, barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha gösterdi. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır

Kanımızla canımızla

Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın saldırılarının yeni bir kanlı sayfanın açılması anlamına geldiğini belirtti. Uzlaşmaya kapalı duran Ermenistan'ın bozgunculuk yaptığını, sivil ve masumların kanını döktüğünü kaydeden Bahçeli, “Artık her şey meydandadır. Güney Kafkasya'da istikrarsızlığın, ilkelliğin, işgal ve istila politikalarının ağırlık merkezi Erivan yönetimidir” dedi. Bahçeli, şunları söyledi: “Türk düşmanlarının farklı coğrafyalarda husumet nöbetine girdiği ortadadır. Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu gerçeği değiştiremeyecektir. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün müstevli odakları tekraren uyarıyorum, Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır.”

CHP VE İYİ PARTİ'DEN KINAMA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'da partisinin resmi hesabından yapılan açıklamayı paylaştı. Mesajda, “Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez. İktidarı, uluslararası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız” paylaşımını yaptı.

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GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı

Karabağ bizimdir

Aliyev, saldırıların ardından hemen Milli Güvenlik Kurulu’nu topladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aliyev, “Ermenistan’ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik” dedi. Saldırıların, Ermenistan tarafından başlatıldığının herkes tarafından bilindiğinin altını çizen Aliyev, “İlk ölenler de Azerbaycan vatandaşları olmuştur. Azerbaycan, düşmana gereken cevabı vermiştir ve bir santimetre ileriye gidememişlerdir. Düşman püskürtüldü ve toprak bütünlüğümüz korundu. Bunun cezasını aldılar ve alacaklar. Ermenistan’ın ilk hedefleri arasında Azerbaycan topraklarının işgali bulunmaktadır. İşgal siyaseti yürütmektedirler. Ermenistan, teröre sponsorluk yapan bir devlettir” diye konuştu.

TOPRAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ

Ermeni yetkililerin onbinlerce kişiden oluşan “gönüllü” askeri gruplar oluşturmaya yönelik açıklamaları hatırlatan Aliyev, şöyle konuştu: “Bu niçin ve kime lazım? Bu oluşumlar, bugün Azerbaycan’a yönelik yapılan saldırıların hazırlık çalışmalarıydı. BM kürsüsünde Ermenistan’ın yeni bir savaşa hazırlandığını duyurmuştum. Ermenistan yürüttüğü çirkin siyasetle bölgede tehlike merkezi haline geldi. Azerbaycan sadece öz topraklarını savunmaktadır. Dağlık Karabağ, tarihi olarak Azerbaycan toprağıdır ve bu hakikattir. Bu konuda uluslararası hukuk da bizim yanımızdadır. Bütün ülkeler Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımaktadır. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’ındır. Ermenistan işgalci devlettir ve bu işgale son verilmelidir, verilecektir” dedi.

DÜNYA Birleşmiş Milletler'den Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

Tam destek

Dünkü gelişmelerin ardından Türkiye, Azerbaycan’a yoğun destek mesajı açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek, teknik destek, harp silah, araç gereç, malzeme yönünden ihtiyaçların karşılanması noktasında Türkiye’nin hazır olduğu mesajı verdi. Hulusi Akar, “İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

RUSYA'YA: BUNLARI DESTEKLEMEYİN

Dışişleri Bakanlığı da saldırıların ardından yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Her iki görüşmelerde de “Ermenistan'ın saldırganlığı” konusu ele alındı. Çavuşoğlu Rus mevkidaşına Ermenistan’ın provokasyonuna son verilmesi ve desteklenmemesi çağrısı yaptı.

DIŞİŞLERİ: HAKLININ YANINDA DURUN

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, “Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdi. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz” dedi.

DÜNYA Azerbaycan'daki savaş hali Bakü dahil 19 yerleşim yerinde uygulanacak: Sokağa çıkmak izne tabi olacak

Avrupa yine endişeli

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmaların acilen durdurulması için çağrıda bulundu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, çatışma haberlerinin ciddi endişeye neden olduğunu belirtti. Gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek için öncelikle askeri hareketliliğin acilen durması gerektiğini belirten Michel, tek çözüm yolunun ön şartsız müzakerelere dönmek olduğunu ifade etti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise asker ve sivil can kayıplarından üzüntü duyduklarını belirtti. “AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve ateşkesin sıkı şekilde gözlenmesi çağrısında bulunmaktadır” diyen Borrell, tarafların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönmesinin acil önem taşıdığını kaydetti. NATO'dan da çatışmaları durdurma çağrısı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan derin endişe duyduklarını, müzakerelere yeniden başlanması gerektiğini bildirdi.

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Sınırda protesto

Iğdır

Sınır hattındaki çatışmalar sürerken, bölge halkı Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askerlere destek verdi. Sıcak noktaya yakın Berde-Terter yoluna çıkan halk, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla “Yaşasın Azerbaycan”, “Yaşasın Türkiye” diye sloganlar attı. Alçak saldırı, Ermenistan'a komşu Iğdır'da da protesto edildi. Azerbaycan bayraklarıyla bir süre yürüyen grup adına Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal açıklama yaptı. Ünsal, Ermenistan'ın yaptığının devlet terörü olduğunu söyledi. Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlılar da basın açıklamasının ardından Ermenistan'ı protesto ederek bir an evvel gereken dersin verilmesini istedi.