Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan son kez uyardı Karşılık vereceğiz
ASYA

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son dakika gelişmesi: Azerbaycan Ermenistan'ı son kez uyardı

Azerbaycan son kez uyardı: Karşılık vereceğiz

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sonrası Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar ve 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin de öldürüldüğünü duyurulmuştu. Azerbaycan-Ermanistan çatışmasından bir son dakika haberi daha geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu son kez uyardığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 550'den fazla Ermeni askeri öldürülmüştür
DÜNYA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 550'den fazla Ermeni askeri öldürülmüştür

HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
OYNAT 00:50
Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan halkı Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere destek verdi.

Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
OYNAT 00:49
Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
Ermenistan'a ait mühimmat deposunun vurulma anı yayınlandı.

Azeri askerlerden bozkurt işareti
OYNAT 00:41
Azeri askerlerden bozkurt işareti
Azerbaycan'ın gönüllü birlikleri Ermenistan sınırına ilerliyor. Cephe hattına giden birlikler bozkurt işareti yaparken görüntülendi.


Abone Ol Google News
Son kez uyardı!

Son kez uyardı!

Önlem almak için karşılık vereceğiz..
Seçim öncesi yeni iddia

Seçim öncesi yeni iddia

​10 yıl boyunca vergi ödemedi, milyonlarca dolar vergi borcu var.
Ermenistanordusu yerle bir!

Ermenistan
ordusu yerle bir!

550'den fazla Ermeni askeri öldürüldü.
Sonuçları ağır oldu

Sonuçları ağır oldu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yaşanan gerilime ilişkin tüm detaylar...
Fernando<br>Muslera'nın acı günü

Fernando
Muslera'nın acı günü

​Sarı kırmızılı kulüp taziye mesajı yayınladı.
Murovdağ'da hakimiyet

Murovdağ'da hakimiyet

​Azerbaycan o bölgeye Ermenileri yaklaştırmayacak.

Avrupa'nın<br>saatli bombaları

Avrupa'nın
saatli bombaları

​Müslümanlara İslamofobik çerçevede saldırabilirler.

Önce Sevr<br>sonra Seville

Önce Sevr
sonra Seville

​Türkiye, Yunan askerlerini adalardan çıkmaya zorlayacak.

Bizi<br>temsil etmiyor

Bizi
temsil etmiyor

"​Terör örgütleri için protesto çağrısı yapan birliğe aidat ödemek istemiyorum."
Türkiye<br>model ülke

Türkiye
model ülke

​Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi kıta kıta incelediler.
Mayını imha<br>eden drone

Mayını imha
eden drone

​Asker çocuğu iki kardeşin büyük başarısı.
İngiltere'de isyan: Koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar sonrası göstericiler sokağa indi

İngiltere'de isyan: Koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar sonrası göstericiler sokağa indi
Kral meclisi feshetti

Kral meclisi feshetti

Hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.