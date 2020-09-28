Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son dakika gelişmesi: Azerbaycan Ermenistan'ı son kez uyardı Azerbaycan son kez uyardı: Karşılık vereceğiz Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sonrası Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar ve 18 İHA imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin de öldürüldüğünü duyurulmuştu. Azerbaycan-Ermanistan çatışmasından bir son dakika haberi daha geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu son kez uyardığını açıkladı.

Haber Merkezi 28 Eylül 2020, 08:06 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020, 08:11 AA