Azerbaycan 400'den fazla Ermenistan hedefini ateş altına alındı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş, ardından ise ileri harekat başlatıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'ların da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

Yedi köy kurtarıldı

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

DÜNYA Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

DÜNYA Murovdağ’da hakimiyet: Azerbaycan o bölgeye Ermenileri yaklaştırmayacak

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz hak yolundayız Karabağ bizimdir

DÜNYA Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi