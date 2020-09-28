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Dünya Azerbaycan 400den fazla Ermenistan hedefini ateş altına alındı
ASYA

Azerbacan-Ermenistan cephe hattında son durum: 400'den fazla Ermenistan hedefini ateş altına alındı

Azerbaycan 400'den fazla Ermenistan hedefini ateş altına alındı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek başlattığı saldırıya karşılık vermesi sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı. Öte yandan Ermenistan işgali altındaki 7 köy de kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait tankları imha etti.
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait tankları imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş, ardından ise ileri harekat başlatıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'ların da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
OYNAT 00:31
İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.

Yedi köy kurtarıldı

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

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Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi
  • Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi

Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
FOTOĞRAF 11
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.
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Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
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Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.
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Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
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Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.


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