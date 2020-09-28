Harekat merkezinden ilk kare yayınlandı: Azerbaycan Ordusu önemli ilerleme kaydetti

Ekonomi

Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile düşüşe geçen dolarda yeni haftanın ilk rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 28 Eylül döviz fiyatları..