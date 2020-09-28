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Dünya Harekat merkezinden ilk kare yayınlandı Azerbaycan Ordusu önemli ilerleme kaydetti
AVRUPA

Harekat merkezinden ilk kare yayınlandı: Azerbaycan Ordusu önemli ilerleme kaydetti

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ederken harekat merkezinden ilk görüntü yayınlandı. Operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu'nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, “Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan ordusu sınır hattındaki hareket merkezinden ilk kare.
Azerbaycan ordusu sınır hattındaki hareket merkezinden ilk kare.

Ermenistan ordusunun dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan ordusu, sınır hattındaki harekat merkezinden ilk görüntüyü yayınladı.

  • Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu’nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada, “Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir” dedi. Tümgeneral Barkhudarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Düşmanın saldırısını engellemeye yönelik karşı saldırı operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Yoğun savaşlar sürüyor. Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir. Komuta ettiğim birimin personeli düşmanı tamamen yok etmek ve kazanmak için son kan damlasına kadar savaşacaktır”

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Karabağ'da Ermenistan işgalindeki bölgelerin kurtarılması gelişmesini canlı yayında gözyaşlarıyla duyuran Azeri spiker Jale Hesenli TRT Haber'e konuştu. 30 yıl sonra vatan topraklarına kavuştuklarını belirten Hesenli: Kulağıma oraların kurtulduğunu söyleyince kendime hakim olamadım. Türkiye'ye sonsuz teşekkürler. Kardeş olduğumuzu yine gösterdiler.

AZERBAYCAN’DA KISMİ SEFERBERLİK İLANI

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

  • Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna gönderdi.

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