Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz hak yolundayız Karabağ bizimdir

Ermenistan'ın başlattığı saldırılar üzerine kendi halkını motive etmek ve yaşananları an be an dünya kamuoyuna duyurmak için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor.

Aliyev dün ilk olarak Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıyı duyurarak, "Düşman saldırısı neticesinde vatandaşlar ve askerlerden kayıplarımız ve yaralananlar var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, onların kanı yerde kalmayacaktır" dedi.

Aliyev: Karabağ Azerbaycan'ındır

25 Eylül'de BM kürsüsünden dünyaya tekrar hatırlattığı Karabağ sorununa ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yineleyen Aliyev; "Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir. Biz zafer kazanacağız. Karabağ bizimdir! Karabağ Azerbaycandır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunu Ermenistan ordusuna karşı başlattığı saldırı sonucu bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Aliyev ordusunu başarıları sebebiyle kutlayarak; "Ben elde edilen ilk zaferler münasebetiyle Azerbaycan halkını, Azerbaycan ordusunu tebrik ederim. Aşk olsun Azerbaycan Ordusuna! Yaşasın Azerbaycan" şeklinde halkı ve askerlerini motive edici açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'a silahları başkaları veriyor

Sadece 3 gün önce 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’nda hitap eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan’ın dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğu ve silahlara milyarlarca dolar harcayamayacağı düşünülürse silahların kendisine ücretsiz verildiği sonucuna varabiliriz. Saldırgan bir ülkeye silah tedariki, barış görüşmelerini ciddi şekilde baltalamakta" sözleriyle Ermenistan tarafından gelebilecek olan saldırıları hatırlatmıştı.

BM'de Ermenistan'ın işgalini anlattı

Konuşmasında Ermenistan işgaline değinen İlham Aliyev, "Azerbaycan’ın topraklarından yüzde 20’si yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Ermenistan askeri güç kullanarak Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve 7 çevre bölgesini işgal etmiştir. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı topraklarını terk etmek mecburiyetinde kalarak mülteci durumuna düştü" şeklinde konuştu.

Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yaşayan halka etnik temizlik yaptığını hatırlatan Aliyev, "Azerbaycanlılar işgal edilmiş bölgelerden mecburen çıkarılmıştır. Ermenistan birçok savaş suçu işlemiştir. Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil halkına karşı insanlık suçu işlemiştir. İşgal edilmiş topraklarımızda Ermenistan tarafından suçlu, terörist ve kukla bir rejim kurulmuştur" dedi.

Hocalı Katliamı unutulmadı

"Ermenistan 1992’de Hocalı Katliamını gerçekleştirmiştir" diyen Aliyev, "Birleşmiş Milletler’in kararına göre Ermenistan şartsız bir şekilde Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklardan geri çekilmelidir. Ancak Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır BM Güvenlik Konseyi’nin kararını görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan’a uluslararası yaptırımlar uygulanmasını gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan uluslararası kuralları çiğneyerek işgal ettiği bölgelere yasa dışı yerleşmiştir. Bu savaş suçudur. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında yasa dışı yerleşimlerin hiçbir hukuki etkisi olamaz. Azerbaycan’ın kültürel ve tarihi yapıları işgal edilmiş bölgelerde Ermenistan tarafından imha edilmiştir. Amaç Azerbaycan’ın bölgedeki bütün izlerini silmektir" diye konuştu.

Çeyrek asırdır taze acı: Hocalı Azerbaycan Hocalı'da Ermeni güçlerinin mezaliminden kaçamayan Azerbaycan Türkleri, belki de yakın tarihin gördüğü en acımasız, en vahşi katliamlardan birine maruz kaldı. Ermenilerin kadın ve çocukları ayırmaksızın katletmesinin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acısı bugün gibi taze.

Ermenistan 2016'da Tovuz'a saldırdı

Ermenistan’ın sivil halkı hedef aldığına vurgu yapan Aliyev, "Ermenistan, Nisan 2016’da Azerbaycan’a karşı geniş kapsamlı bir saldırı girişiminde bulundu. Bu saldırı sonucunda 1’i çocuk 6 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Çatışmalarda Azerbaycan askeri birlikleri karşı saldırıya geçerek işgal edilmiş bölgelerden bir kısmını geri aldı. Ermenistan, 20 Temmuz 2020’de bu sefer sınırda başka bir provokasyona imza attı" dedi. Tovuz’da sivil yerleşim yerlerinin hasar aldığını hatırlatan Aliyev, "Azerbaycan gerekli karşılığı vermiştir ve Ermenistan hiçbir bölgeyi alamamıştır. Ermenistan bir kez daha mağlup olmuştur. Bu yakınlarda Ermenistan sabotaj birliği temas hattında sızma girişiminde bulunmuştur" dedi.

"Karabağ Ermenistan’dır" beyanının müzakere sürecine ciddi zarar verdiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan işgal edilmiş bölgelerinde yapılan sözde seçimler provokasyondan başka bir şey değildir. Azerbaycan’ın işgal edilmiş bölgelerindeki kurulan kaçak yönetim bölgedeki barış ve güvenliğe tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu.

Dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu biliyor

Aliyev, "Azerbaycan’ın yapıcı tavırlarına rağmen Ermenistan Başbakanı müzakerelerin formatını ve şartlarını saptırmaya çalışıyor. Karabağ Ermenistan’dır beyanı müzakere sürecine ciddi zarar vermektedir. Azerbaycan’a karşı sürdüğü kabul edilemez olan 7 şart tarafımızdan reddedilmiştir. Bizim barış için tek şartımız vardır. Ermenistan askeri güçleri Azerbaycan’ın bütün işgal edilmiş topraklarından çıkmalıdır" dedi.

"Bütün dünya Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanımaktadır" diyen Aliyev, "Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan’a karşı askeri operasyonlara katılmak zorunda kalacak olan on binlerce sivilden oluşan silahlı sivil gönüllü gruplarının kurulduğunu duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanı yeni topraklar için yeni savaş çağrısında bulundu" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın yerle bir ettiği Ermenistan'a ait mevzilere ait yeni görüntüler Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermenistan askerlerine ait zayiatların havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Aliyev BM'de uyarmıştı

Ülke liderlerine seslenen Aliyev, "BM’yi ve uluslararası toplumu Ermenistan’ı daha fazla askeri saldırganlıktan kaçındırmaya çağırıyoruz. Ne yazık ki AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının faaliyetleri herhangi bir sonuç vermedi. Müzakereler sözde olmamalı, sonuç odaklı ve anlamlı olmalıdır. AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Fransa ve ABD’nin açıklamaları, statükonun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu ifadeleri memnuniyetle karşılıyoruz, ancak yeterli değil" dedi.

Somut adımlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Aliyev, "Yaklaşık 30 yıldır müzakere sürecine katılımımız barıştan yana olduğumuzun açık bir örneğidir. AGİT Minsk Grubunun 11 üyesinin tamamı süreçte aktif rol almalıdır" ifadelerini kullandı.

“Tüm ülkeleri Ermenistan’a silah tedarik etmekten kaçınmaya çağırıyoruz”

Aliyev, "Ermenistan’a artan silah tedarikinden ciddi endişe duyuyoruz. Özellikle Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz bölgesi yönünde yaptığı askeri provokasyondan sonra. Sınırdaki çatışmaların sıcak aşaması 16 Temmuz’da sona erdi. Ertesi gün 17 Temmuz’dan Eylül’e kadar bin tondan fazla askeri teçhizatın askeri kargo uçaklarıyla Ermenistan’a taşınmasına şahit olduk" diye konuştu.

"Saldırgan bir ülkeye silah tedariki, barış görüşmelerini ciddi şekilde baltalamakta"

