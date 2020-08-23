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Hayat Azerbaycanlı sanatçı Azerin Sadece Türkiye değil dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
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Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Sadece Türkiye değil dünya tarihinde yeni bir devir açıldı

“Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını seslendirmesi ile tanınan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmesinin sadece Türkiye tarihinde değil dünyada yeni bir devir açtığını belirtti. Fatih sondaj gemisinden Tuna-1 kuyusuna kadar bütün isimlerin anlamlı ve her birisinin bir şifre olduğunu aktaran Azerin, “Fatih Sondaj Gemisinin, Tuna-1 kuyusunun, bütün isimler o kadar anlamlı ki her birisi bir şifre. Tabi ki, ben çok çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun ve Allah nazardan saklasın Türkiyemizi. Türkiye’de her ne olursa; biz sevinçte de kederde de Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti her daim Türkiye’nin yanında olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Azerin, Türk’ün bayrağının tüm dünyada dalgalanacağını vurguladı.
Azerin, Türk’ün bayrağının tüm dünyada dalgalanacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisinin öz vatanı olduğunu ifade eden Azerin, “Azerbaycan’lı anneden olsam da, benim iki tane ana vatanım var. Onun için Türkiye’nin her bir başarısı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benimde başarımdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu yüce millet adına ben çok gururluyum. Düşünüyorum ki; sadece Türkiye’nin tarihinde değil dünyada yeni bir devir açıldı. Hem Türkiye adına hem de dünya insanlığı adına yeni bir devir açıldı” aktarımında bulundu.

“Bu bizim başlangıcımızdır, Türkiye 21’nci yüzyılda yeniden bir destan yazdı”


2000’li yıllarda şair Zelimhan Yagup’un, “Dünya Türk’ün olacak” şiirini seslendirdiğinde bazılarının gülüp geçtiğini kaydeden Azerin, “O zaman demiştim ki; sadece ben de değil, akıllı insanlar, alimler, bilim adamları yani bu büyük ülkeye güvenen insanlar, gerçekten biliyorlar ki; 21’nci yüzyıl Türk’ün yüzyılı olacak. Bu bizim başlangıcımızdır, Türkiye 21’nci yüzyılda yeniden bir destan yazdı” şeklinde konuştu.

“Fatih Sondaj Gemisinin, Tuna-1 kuyusunun, bütün isimler o kadar anlamlı ki her birisi bir şifre”


Fatih sondaj gemisinden Tuna-1 kuyusuna kadar bütün isimlerin anlamlı ve her birisinin bir şifre olduğunu aktaran Azerin, “Fatih Sondaj Gemisinin, Tuna-1 kuyusunun, bütün isimler o kadar anlamlı ki her birisi bir şifre. Tabi ki, ben çok çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun ve Allah nazardan saklasın Türkiyemizi. Türkiye’de her ne olursa; biz sevinçte de kederde de Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti her daim Türkiye’nin yanında olacak. Türkiye’de Azerbaycan’ın yanında olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Çırpınırdın Karadeniz” şarkısının kendisine ayrıca bir gurur verdiğini belirten Azerin, “Çünkü ben, Çırpınırdın Karadeniz’i söylediğimde her zaman Ahmet Cevat’ın bakışıyla Karadeniz’e baktım. Biliyorsunuz ki; hem şairimiz Ahmet Cevat hem de bestekarımız Üzeyir bey Kafkas İslam Ordusu’ndan ilham alarak, minnet borcu olarak bu eseri meydana getirdiler. Ben Çırpınırdın Karadeniz’e Ahmet Cevat’ın 1914’te baktığı gözle baktım. Tabi ki, bu benim için çok gurur verici. Her iki düşünürün ruhları şad olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

“Karadeniz başlangıçtı, inşallah Akdeniz’den de güzel haberler alacağız”


Karadeniz’in Türk insanı için bambaşka bir anlam taşıdığını vurgulayan Azerin, şunları aktardı:
“Bugün Türkiye’nin Karadeniz’de bir daha yazdığı destan, onu gösterdi ki; Karadeniz Türk insanı için bambaşka bir anlam taşıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı ve halkıyla birlikte büyük destanlar yazacak. Bu Karadeniz’de bir başlangıçtı, inşallah Akdeniz’den de güzel haberler alacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti öyle büyük bir devlet ve millettir ki; daima mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuş bir devlet ve millettir. Onun için Allah bu millet ve devletin kapılarını her daim açık eyleyecek. Çünkü, niyeti güzel ve merhamet doludur. Onun için bereketi de bol olacak inşallah.”

Açıklaması sonrasında “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını seslendiren Azerin, Türk’ün bayrağının tüm dünyada dalgalanacağını kaydetti.

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