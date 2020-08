Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Sadece Türkiye değil dünya tarihinde yeni bir devir açıldı “Çırpınırdın Karadeniz” şarkısını seslendirmesi ile tanınan Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmesinin sadece Türkiye tarihinde değil dünyada yeni bir devir açtığını belirtti. Fatih sondaj gemisinden Tuna-1 kuyusuna kadar bütün isimlerin anlamlı ve her birisinin bir şifre olduğunu aktaran Azerin, “Fatih Sondaj Gemisinin, Tuna-1 kuyusunun, bütün isimler o kadar anlamlı ki her birisi bir şifre. Tabi ki, ben çok çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun ve Allah nazardan saklasın Türkiyemizi. Türkiye’de her ne olursa; biz sevinçte de kederde de Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti her daim Türkiye’nin yanında olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2020, 09:20 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020, 09:34 İHA