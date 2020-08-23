Hazar kadar zengin: İlk keşfin ardından bölgede araştırmalar derinleştirilecek

Türkiye’nin 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiği Tuna-1 Bloku’nda (Sakarya Gaz Sahası) Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisiyle yapılan ölçümlerde ulaşılan veriler, geleceğe umutla bakılmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar Karadeniz’de,Hazar Denizikadar zengin enerji kaynağı bulunduğuna işaret ediyor.

Türkiye bölgede yaklaşık 70 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip olan ilk keşfin ardından bölgede araştırmaları derinleştirecek.

GÜNDEM Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

OYNAT 02:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

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DERİN KATMANLARDA PETROL İHTİMALİ VAR

Halihazırda 2 bin kilometrekarelik bir sismik çalışma yapılan sahada toplamda 8 bin kilometrekarelik bir alanda sismik çalışma faaliyeti yürütülecek. Yeni rezerv sahalarının yanı sıra daha derinlerdeki katmanlarda petrolbulunmasının dahi yüksek olasılık olduğu belirtiliyor.

Karadeniz’de gazın bulunduğu bölge, Bulgaristan ile Romanya deniz sınırlarının Türk deniz sınırları ile kesiştiği noktada Tuna Bloku’nda bulunuyor. Batı Karadeniz’de, Romanya ve Bulgaristan’ın yıllardır petrol ve doğal gaz çıkardığı Tuna Bloku’ndaki zengin kaynaklar, kaynağını Tuna deltasından alıyor.

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50 MİLYAR VARİL PETROL 9 TRİLYON METREKÜP GAZ

Romanya’nın neredeyse doğal gaz gelirlerinin tamamını Tuna Bloku karşılıyor. Bulgaristan’ın da son zamanlarda aktivitelerini arttırdığı bu alanda, Türkiye de 2013’ten bu yana araştırma çalışmaları yürütüyor. Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisiyle yapılan ölçümlerde ulaşılan veriler, Karadeniz’de, 9 trilyon metreküp doğal gaz ve 50 milyar varil rezervi bulunan Hazar Denizi kadar zengin enerji rezervi bulunduğuna işaret ediyor.

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İLK KEŞİF İHTİLAFSIZ ALANDA

Barbaros sismik araştırma gemisinin zengin rezerv olabileceğine dair tespiti 2016’da çıkardığı Tuna Bloku enerji sahası, Türkiye’nin zengin enerji kaynaklarına ulaşması bakımından Doğu Akdeniz’e göre daha kolay bir alan olarak önceliğe alındı. Türkiye Karadeniz’de münhasır ekonomik bölgesini 1986 yılında ilan etti. Türkiye, Karadeniz’de ilk kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını Sovyet Birliği ile 1978’de imzaladı.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'i böyle uğurladı: Allah kazadan beladan muhafaza etsin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisini uğurlarken çekilen görüntülerini twitter hesabı üzerinden yayınladı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, '' Hayırlı yolculuklar. Allah, kazadan beladan muhafaza etsin'' dediği duyuluyor. BiP'te paylaş

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SON ANLAŞMA BULGARİSTAN’LA

Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılması ardından kurulan ülkelerle de bu anlaşmayı devam ettiren ve devamını öngören anlaşmalar imzaladı. Karadeniz’de son MEB anlaşması ise 1997’de Bulgaristan ile yapıldı. Türkiye’nin MEB sınırlarını tescil ettiği, ihtilafa konu olmayan bu alanda sondaj çalışmaları kolay yürütülecek. Halen Doğu Akdeniz’deki araştırma ve sondaj faaliyetleri Türk donanmasına ait savaş gemilerinin refakatinde yürütülüyor.

PETROL DEVLERİ DE KAZDI AMA FATİH BULDU

Türkiye, denizlerindeki petrol ve doğal araştırmalarını Karadeniz’den başlatmış, Akdeniz’e doğru genişletmişti. Karadeniz’de, Barbaros’un sismik araştırma gemisinin verileri üzerinden tespit edilen bazı kuyulara da sondaj vurulmuştu. TP’nin Shell ile ortak yaptığı bir sondaj da Tuna Bloku’nun güneyindeki bir sahadaydı. Karadeniz’de 2004’ten bu yana yabancı şirketlerle ortaklıklar kurularak 6 derin deniz sondajı gerçekleştirildi. Keşif ise Türkiye’nin kendi sondaj gemisi Fatih ile 9’uncu sondajda yapılmış oldu.

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Oruç Reis’e yeni Navtex

Oruç Reis

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bugün saat 00:00 itibarıyla dolacak olan Navtex ilanı süresi uzatıldı. Oruç Reis’in faaliyetleri, 4 gün daha devam edecek.

Türkiye, Karadeniz’den gelen rezerv keşfi müjdesiyle tüm denizlerdeki araştırma ve sondaj faaliyetlerinde yeni müjdelere hazırlanıldığını net olarak ortaya koyarken, bu hafta diplomasi, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın tırmandırdığı gerilimin seyrine odaklandı. Yunanistan’ın Mısır ile imzaladığı sözde anlaşmanın bu hafta Yunan Parlamentosu’nda görüşülmesi beklenirken, gözlerin çevrildiği bir diğer platform ise Avrupa Birliği’nin 27-28 Ağustos’ta Berlin’de yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri de diplomasiyle paralel olarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 00.00 itibariyle dolan Navtex süresi uzatıldı. Oruç Reis, faaliyet sahasında 4 gün daha çalışmalarına devam edecek. Bu sürecin ardından gemide ekip değişimi yapılacak. Diplomatik gelişmelere göre Oruç Reis’in Antalya Limanı’na döndürülmeksizin kesintisiz sahada kalmaya devam etmesi de olasılık dahilinde.

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