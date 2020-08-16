Avrupa yine şaşırtmadı: Türkiye'nin yeni Navtex ilanından rahatsız oldular

Bakan Akar Yunanistan'ı uyardı: Herhangi bir müdahale karşılıksız kalmaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, 'Gemilerimize, faaliyetlerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Denizlerimizdeki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz' dedi.