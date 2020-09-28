Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.
Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.
DÜNYA
Azerbaycan, Talış köyü çevresindeki stratejik noktaları ele geçirdi: Ermeni güçleri geri çekildi
Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.
Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.
Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.
Azerbaycan ordusu, bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: 550'den fazla Ermeni askeri öldürülmüştür
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Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları imha ettiği anlara ait görüntüler yayınlandı.
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Ermenistan'a ait mühimmat depolarının vurulduğu anlar
Ermenistan'a ait mühimmat deposunun vurulma anı yayınlandı.