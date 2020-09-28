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Dünya Azerbaycan açıkladı Ermenistanın kayıpları arasında Suriyeden gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi
ASYA

Azerbaycan: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Eyvazov, "Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti.
Azerbaycan ordusu Ermeni birliklere ait tankları yerle bir etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipli uçaksavar sistemini ve 18 İHA'yı imha ettiğini kaydetti.

Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, "Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor" ifadesini kullandı.

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