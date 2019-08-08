Denizli'deki deprem: Çok sayıda hane 'içine girilemeyecek' durumda

Türkiye üst üste gelen deprem haberleriyle sarsıldı. Öğlen saatlerinde Kuşadası'nda yaşanan depremi, 14.25'te Denizli Bozkurt merkezli sarsıntı takip etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Bozkurt'ta birkaç yapıda hasar meydana geldiğini anlattı.

İlçe merkezinde bir binanın çöktüğünü ancak vatandaşların kendi imkanlarıyla buradan çıktığını anlatan Çelik, "Can kaybı yok ufak yaralanmalar ve çöken evler var. Deprem bölgesindeyiz ve bunlara alışkınız. Deprem çok sarsıcı ve uzun süreli oldu. Makam odamın bir duvarı tamamen yıkıldı. Teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.

İHA Depremin ardından hasar gören bir toplantı salonu.

AFAD ve Jandarma ekipleri vatandaşları uyarıyor

AFAD ve Jandarma ekiplerinin sokakları gezdiğine dikkati çeken Çelik, "Vatandaşların evlerinden uzaklaşması için çağrılar yapıyoruz. Tüm muhtarları aradık ve irtibat halindeyiz" şeklinde konuştu.

Deprem Tutluca'da çok sayıda kerpiç evi yıktı

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin de kendi bölgelerinde yaşananlarla ilgili gelişmeleri aktardı.

Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik. Fotoğraf: Arşiv.

Bayram tatili nedeniyle köy nüfusunun bu dönemde daha çok olduğuna vurgu yapan Karaşahin, "750'ye yakın nüfusumuz var. Buradaki evlerin çoğunluğu kerpiç. Sıcak hava nedeniyle bizim köylülerimiz evlerinde değil, kapı önlerindeki gölgelerde oturuyordu. Bu nedenle kaybımız yok. Beton evlerde de ciddi sorunlar var. Yeme ve içme işlerini kendimiz halledebiliriz ancak barınma konusunda desteğe ihtiyacımız var. Yaklaşık 100 hane içine girilemeyecek durumda" ifadelerini kullandı.

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