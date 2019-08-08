Gündem Denizlideki deprem Çok sayıda hane içine girilemeyecek durumda
DENİZLİ

Denizli'deki depremde son durum

Denizli'deki deprem: Çok sayıda hane 'içine girilemeyecek' durumda

Denizli'de saat 14.19'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Vatandaşları sokağa döken deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da oldukça kuvvetli bir şekilde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü olan Bozkurt'un Belediye Başkanı Birsen Çelik, depremle ilgili olarak "Çok uzun süreli hissettik. Bazı binalarda ciddi hasarlar var. Çöken kerpiç evler mevcut. Benim de makam odamın duvarı yıkıldı. Ancak şuana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi elimize ulaşmadı" dedi. Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise "Yaklaşık 100 ev girilemeyecek durumda. Sıcak nedeniyle vatandaşları evin dışındaki gölge alanlarda oturuyorlardı. Bu gece konaklama konusunda yardımlara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Depremde hasar gören bir kerpiç ev. Fotoğraf: Arşiv.
Depremde hasar gören bir kerpiç ev. Fotoğraf: Arşiv.

Türkiye üst üste gelen deprem haberleriyle sarsıldı. Öğlen saatlerinde Kuşadası'nda yaşanan depremi, 14.25'te Denizli Bozkurt merkezli sarsıntı takip etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Bozkurt'ta birkaç yapıda hasar meydana geldiğini anlattı.

İlçe merkezinde bir binanın çöktüğünü ancak vatandaşların kendi imkanlarıyla buradan çıktığını anlatan Çelik, "Can kaybı yok ufak yaralanmalar ve çöken evler var. Deprem bölgesindeyiz ve bunlara alışkınız. Deprem çok sarsıcı ve uzun süreli oldu. Makam odamın bir duvarı tamamen yıkıldı. Teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.

İHA
Depremin ardından hasar gören bir toplantı salonu.

AFAD ve Jandarma ekipleri vatandaşları uyarıyor

AFAD ve Jandarma ekiplerinin sokakları gezdiğine dikkati çeken Çelik, "Vatandaşların evlerinden uzaklaşması için çağrılar yapıyoruz. Tüm muhtarları aradık ve irtibat halindeyiz" şeklinde konuştu.

Deprem Tutluca'da çok sayıda kerpiç evi yıktı

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin de kendi bölgelerinde yaşananlarla ilgili gelişmeleri aktardı.

Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik. Fotoğraf: Arşiv.

Bayram tatili nedeniyle köy nüfusunun bu dönemde daha çok olduğuna vurgu yapan Karaşahin, "750'ye yakın nüfusumuz var. Buradaki evlerin çoğunluğu kerpiç. Sıcak hava nedeniyle bizim köylülerimiz evlerinde değil, kapı önlerindeki gölgelerde oturuyordu. Bu nedenle kaybımız yok. Beton evlerde de ciddi sorunlar var. Yeme ve içme işlerini kendimiz halledebiliriz ancak barınma konusunda desteğe ihtiyacımız var. Yaklaşık 100 hane içine girilemeyecek durumda" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
Bu kezDenizli sallandı

Bu kez
Denizli sallandı

​6 ve 4.2 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.
Can kaybı yokkerpiç evler yıkıldı

Can kaybı yok
kerpiç evler yıkıldı

Belediye başkanları son durumu değerlendirdi.
Kaz Dağları yatırımları

Kaz Dağları yatırımları

İmamoğlu, İlgezdi, Tarkan ve İmirzalıoğlu...
Önce beğendi <br>sonra geri aldı

Önce beğendi
sonra geri aldı

'G.Saray' beğenisi sosyal medyada gündem oldu.
İncirlik'ten yönetilecek!

İncirlik'ten yönetilecek!

​Türk ve ABD'li askerler harekatı Adana'dan koordine edecek.
680 göçmene gözaltı

680 göçmene gözaltı

Polis, Mississippi tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

Bölgeyi güvenceye kavuşturacak

Bölgeyi güvenceye kavuşturacak

MHP lideri Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması.

Patlayıcıyla yakalandı

Patlayıcıyla yakalandı

Şanlıurfa'da hareketli dakikalar.
İşte bu olmadı!

İşte bu olmadı!

Sayın milli eğitim bakanı hakkında hiçbir ivazım garazım yok, kendisini tanımam, aksi sabit olmadıkça hakkında iyi zan beslerim, nitekim fulbright konusu gündeme geldiğinde onun açıklamasına da yer vererek iddiaların abartılı olduğunu, milli eğitimim ABD’ye tesliminin söz konusu olmadığını yazmıştım
Asla göz yumulmayacak

Asla göz yumulmayacak

​Bakan Akar ve komutanlar KKTC'yi ziyaret etti.
MİT ve TSK'dan nokta operasyon

MİT ve TSK'dan nokta operasyon

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi.
İzmir'de deprem

İzmir'de deprem

​Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
Kapora tuzağı!

Kapora tuzağı!

​500 km yol gitti hayatının şokunu yaşadı.
Keşmir'de<br>500 kişi gözaltında

Keşmir'de
500 kişi gözaltında

​Hindistan'ın kararı bölgede tansiyonu yükseltiyor.
Yeni transfer İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin beklediği isim sonunda geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.