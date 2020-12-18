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Gündem Yazışmaları ortaya çıkmıştı 17 yaşındaki kızı taciz eden CHPnin Osmangazi İlçe Başkanı istifa etti
BURSA

Yazışmaları ortaya çıkmıştı: 17 yaşındaki kızı taciz eden CHP'nin Osmangazi İlçe Başkanı istifa etti

CHP’de son haftalara damga vuran taciz iddialarına bir yenisi daha eklenmiş, CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığında görevli 17 yaşındaki genç kızın İlçe Başkanı M.A. tarafından tacize uğradığı iddia edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından ilçe başkanı istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A. istifa etti.
CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A. istifa etti.

CHP Bursa'da Osmangazi İlçe Başkanı M.A. sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

"Görevimden ayrılıyorum ama hukuk mücadelem sonuna kadar devam edecek"

...

Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım.

İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda haber ve iddialara muhatap olmak zorunda bırakıldım.

Son iddialar da aynı çerçevededir. Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim.

Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim.

Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim.

Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre İlçe Başkanı M.A. saat 23.00'te "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi.

Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca CHP'li Başkan, "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

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CHP'de bir taciz skandalı iddiası daha: 17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne-kız "İnceleyeceğiz" denilerek Bursa'ya gönderilirken taciz olayının üstü örtüldü.

M.A.'nın daha önce evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak CHP, M.A. yerine kadının kocası olan Z.G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.

İHA

İHA

İHA

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