Taciz CHP’deyse sorun değil!

CHP teşkilatlarındaki tacizlere ilişkin sonunda cılız da olsa bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğunu korurken, konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı konuştu. İstanbul il örgütündeki tacizlerle ilgili CHP’nin en başından beri üzerine düşeni yaptığını söyleyen Salıcı, ne yapıldığını ise açıklamadı. Mağdurların hassasiyetleri ve özel durumlarını gözeterek konuyu kamuoyu önünde tartışmadıklarını savunan Salıcı, “İstanbul’da yaşanan süreçlerde il örgütümüz gereken hassasiyeti göstermiş ve mağdurların ikincil şekilde mağdur olmamalarını sağlayacak şekilde süreci yürütmüştür. CHP kendi içinde olan herhangi bir sıkıntı varsa, bu sıkıntıyı kendi yetkili kurulları üzerinden sonuçlandırır ve disiplin kurulları, disiplin süreçleri hızlı bir şekilde işler” açıklamasında bulundu.

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“Yaşam hak”, ya tacİz?

Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin Kadın Kollarınca gerçekleştirilen “Yaşam Hak” Projesi’nin tanıtım toplantısına katıldı. CHP’deki tacizlere ilişkin yine tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, “Bir insanın yaşama hakkı varsa, bu hakka herkesin saygı göstermesi gerekir. Nerede kadına yönelik şiddet varsa buna hepimizin ortak tavır takınması gerekiyor” sözleriyle şaşkınlığa yol açtı. Kadına şiddetin çözümünün kadınların siyasette daha güçlü var olmasından geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ben sizin hakkınızı savunuyorum, siyasette daha fazla olmanızı istiyorum” dedi. “Yalnız değilsin, biz varız” sloganıyla yola çıktıklarını belirten CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ise “Korkutulmaya, sindirilmeye çalışılan kadınları, onların sesi ile kucaklayacağız” diye konuştu. Nazlıaka’nın da Maltepe, Ümraniye, Avcılar ve Esenler teşkilatlarındaki tacizlere değinmemesi dikkat çekti.

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‘Senin de kızın var’ diye yalvarmış

Umut Karagöz

Maltepe’de ismi taciz rezaletine karışan CHP’li İlçe Yöneticisi Umut Karagöz hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı. 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına “Cinsel saldırı”, “Hürriyetinden yoksun kılma” ve “Tehdit” suçlarından 24 yıl 6 ay hapsi istenen Karagöz’ün, Z.Y.’yi saçından tutup tuvalete sürüklediği, burada genç kadını dövüp elbiselerini çıkarttığı ve cinsel ilişkiye zorladığı biliniyordu. Mağdur kadının CHP’li Umut Karagöz’ün elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söylediği, “Senin de bir kızın var” diye yalvardığı ortaya çıktı. Tüm bunlara rağmen eylemin 1-1.5 saat sürdüğü belirtildi.

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Savcılığa git

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün T24 yayınında kendisi, eşi ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildiklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur” dedi.

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Süleyman Soylu

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İstihbarat birimlerinin yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlendiği bilgisini veren Soylu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Kılıçdaroğlu’nun bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.