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Gündem CHPnin eski iki numarası Ateş Beştepeye giden CHPliyi, ByLockcu 180 vekili açıklayamayan Kılıçdaroğlu umarım telefonunun dinlendiğini ispatlayabilir
POLİTİKA

CHP'nin eski iki numarası Ateş: Beştepe'ye giden CHP'liyi, ByLock'cu 180 vekili açıklayamayan Kılıçdaroğlu umarım telefonunun dinlendiğini ispatlayabilir

CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benim ve ailemin telefonları dinleniyor" iddiasına sert çıktı. Ateş, Kılıçdaroğlu'nun daha önce gündeme getirdiği ancak ispatlayamadığı iddialara atıfta bulunarak "İnşallah hiç değlise bu iddiası kanıtlanır da Türkiye'nin sorunları da çözülmüş olur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş.
CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş.

Biden’dan destek isteyen Kılıçdaroğlu’na CHP’lilerden tepki: Halka değil ABD’ye güveniyor
GÜNDEM
Biden’dan destek isteyen Kılıçdaroğlu’na CHP’lilerden tepki: Halka değil ABD’ye güveniyor

CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, yayınladığı mesajla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun taciz ve tecavüz gündemini değiştirmeye çalıştığını belirten Ateş şu ifadeleri kullandı:

Gündem belirliyor (!)

Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye ve sorunlarının tartışılmasını önlemekte çok büyük başarı göstermekte ve gündem belirlemektedir(!).

Eski CHP'li isimden çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu FETÖ ve ABD operasyonuyla başa geldi
GÜNDEM
Eski CHP'li isimden çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu FETÖ ve ABD operasyonuyla başa geldi

CHP'lileri ifşa edecekti

Elimde ByLock'cu AK Partili 180 milletvekilinin listesi var. Saraya giden CHP'liyi biliyorum. Saraydan para alıp parti kuracak CHP'lileri biliyorum" iddialarından sonra şimdi de telefonlarının dinlendiğini söyledi.

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi
GÜNDEM
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi

İnşallah kanıtlanır

İnşallah hiç değilse bu iddiası kanıtlanır da Türkiye'nin sorunları da çözülmüş olur. Kamuoyunun günlerdir tartıştığı "Taciz-tecavüz" konusundaki suskunluğu ve kayıtsızlığını da böylece kamufle etmiş oldu. Kendisini kutlamak gerekir.

Kılıçdaroğlu'nun asılsız 'iddia' geçmişi
OYNAT 04:05
Kılıçdaroğlu'nun asılsız 'iddia' geçmişi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Aday olmayacağım' ile başlayan ve 'CHP'li bir isim Beştepe'ye gitmiştir, doğrudur' çıkışıyla zirveye ulaşan asılsız 'iddialarından' bazıları.


  • CHP'nin ağır toplarından Ateş, eski genel başkan Deniz Baykal'ın FETÖ tarafından kurulan kaset kumpasıyla istifa ettirildiği sürece dair "Örgüte karşı dik duramadık" değerlendirmesi üzerine partiden ihraç edilmişti.

CHP'nin eski yöneticisi Ateş: Çeviköz böyle söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur
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CHP'nin eski yöneticisi Ateş: Çeviköz böyle söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur
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