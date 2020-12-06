CHP'nin eski iki numarası Ateş: Beştepe'ye giden CHP'liyi, ByLock'cu 180 vekili açıklayamayan Kılıçdaroğlu umarım telefonunun dinlendiğini ispatlayabilir

GÜNDEM Biden’dan destek isteyen Kılıçdaroğlu’na CHP’lilerden tepki: Halka değil ABD’ye güveniyor

CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, yayınladığı mesajla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun taciz ve tecavüz gündemini değiştirmeye çalıştığını belirten Ateş şu ifadeleri kullandı:

Gündem belirliyor (!)

Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye ve sorunlarının tartışılmasını önlemekte çok büyük başarı göstermekte ve gündem belirlemektedir(!).

GÜNDEM Eski CHP'li isimden çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu FETÖ ve ABD operasyonuyla başa geldi

CHP'lileri ifşa edecekti

Elimde ByLock'cu AK Partili 180 milletvekilinin listesi var. Saraya giden CHP'liyi biliyorum. Saraydan para alıp parti kuracak CHP'lileri biliyorum" iddialarından sonra şimdi de telefonlarının dinlendiğini söyledi.

GÜNDEM CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi

İnşallah kanıtlanır

İnşallah hiç değilse bu iddiası kanıtlanır da Türkiye'nin sorunları da çözülmüş olur. Kamuoyunun günlerdir tartıştığı "Taciz-tecavüz" konusundaki suskunluğu ve kayıtsızlığını da böylece kamufle etmiş oldu. Kendisini kutlamak gerekir.

REKLAM

CHP'nin ağır toplarından Ateş, eski genel başkan Deniz Baykal'ın FETÖ tarafından kurulan kaset kumpasıyla istifa ettirildiği sürece dair "Örgüte karşı dik duramadık" değerlendirmesi üzerine partiden ihraç edilmişti.