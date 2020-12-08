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Gündem Kartal Belediye Başkanı Yükselden taciz iddialarından haberim yoktu açıklaması
POLİTİKA

Kartal Belediye Başkanı Yüksel’den 'taciz iddialarından haberim yoktu' açıklaması

20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın, Kartal Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Şahsın böyle bir suçlama ile zan altında olduğunu bilmiyorduk. Kendisini tanımıyorum. Basına yansıyınca olay aydınlanana kadar görevden uzaklaştırdık" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel

20 yaşındaki genç bir kızı taciz ettiği için hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın, Kartal Belediyesi’nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor
GÜNDEM
Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor

Soruşturmanın kamuoyuna yansıması sonrası, Kartal Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak G.Ö.A'nın görevden uzaklaştırılmasına karar verdiklerini duyurmuştu.

HaberTürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, G.Ö.A hakkındaki taciz iddialarından, olayın basına yansımasının ardından haberdar olduğunu söyledi.

Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li başkan Kartal Belediyesi'nden uzaklaştırıldı
GÜNDEM
Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li başkan Kartal Belediyesi'nden uzaklaştırıldı

"Kendisini tanımıyorum"

Yüksel, “Bir suçlama ile zan altında olduğunu bilmiyorduk. Kendisini tanımıyorum, olaydan sonra bizde çalışmaya başlamamış, 2-3 yıldır Kartal Belediyesi özel kalemdeymiş. Ancak özel kalem deyince gözünüzde benimle birebir çalışan küçük bir birim canlanmasın, 20-30 kişinin olduğu bir departman burası. Biz basına bu tip suçlamalar yansıyınca olay aydınlanana kadar kendisini görevden uzaklaştırdık” dedi.

Ahlaksız kadın
GÜNDEM
Ahlaksız kadın

Bir skandal da Esenler'de: Kızlarımızı taciz ettiler Kaftancıoğlu'na defalarca bildirdim, CHP'yi Dallas'a çevirdiler
OYNAT 07:06
Bir skandal da Esenler'de: Kızlarımızı taciz ettiler Kaftancıoğlu'na defalarca bildirdim, CHP'yi Dallas'a çevirdiler
CHP'nim Ümraniye, Maltepe ve Kartal teşkilatlarında ortaya çıkan partili kadınların taciz edilmesi skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia etti ve taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirdi. Hüseyin Koç, şahit olduğu ve öğrendiği taciz vakalarını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bizzat ilettiğini ve partinin disiplin kurullarına yazılı rapor verdiğini fakat hiç bir şeyin yapılmadığını söyledi. Koç, 'Elle tacizler oldu. Çok çirkin şeyler oldu Esenler'de. Hele son yaşanan bir şey var onu söylemeye dilim varmıyor. Hepsini Canan Hanım'a bildirdim. Hiçbir şey yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Dallas çifliğine döndü' ifadelerini kullandı.

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