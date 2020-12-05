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Gündem CHPli Salıcıdan partisindeki taciz skandallarına ilişkin açıklama AK Parti İstanbul Sözleşmesine karşı çıkanları aleni bir şekilde televizyonlarda konuşturuyor
POLİTİKA

CHP'li Salıcı'dan partisindeki taciz skandallarına ilişkin açıklama: AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanları aleni bir şekilde televizyonlarda konuşturuyor

CHP'nin İstanbul Maltepe, Kartal, Ümraniye ve Esenler ilçelerinde patlak veren taciz ve tecavüz skandallarıyla ilgili partiden ilk resmi açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, konuyla ilgili AK Parti'yi suçlayarak "İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanların aleni bir şekilde televizyonlarda konuştuğu, parti yetkili organlarında bulunduğu bir siyasi iktidarın, CHP'ye kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri konusunda istikamet vermeye kalkması onların acziyetini gösterir" dedi.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin İstanbul il örgütündeki taciz iddialarıyla ilgili CHP'nin en başından beri üzerine düşeni yaptığını belirtti.

CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor
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CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor

Mağdurların hassasiyetlerini gözettik

Son günlerde CHP'yi hedef alan taciz iddialarıyla ilgili iktidar kanadından ağır ithamlarda bulunulduğunu ifade eden Salıcı, mağdurların hassasiyetlerini ve özel durumlarını gözeterek konuyu kamuoyu önünde şu ana kadar tartışmadıklarını söyledi.

Bir skandal da Esenler'de: Kızlarımızı taciz ettiler Kaftancıoğlu'na defalarca bildirdim, CHP'yi Dallas'a çevirdiler
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Bir skandal da Esenler'de: Kızlarımızı taciz ettiler Kaftancıoğlu'na defalarca bildirdim, CHP'yi Dallas'a çevirdiler
CHP'nim Ümraniye, Maltepe ve Kartal teşkilatlarında ortaya çıkan partili kadınların taciz edilmesi skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia etti ve taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirdi. Hüseyin Koç, şahit olduğu ve öğrendiği taciz vakalarını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bizzat ilettiğini ve partinin disiplin kurullarına yazılı rapor verdiğini fakat hiç bir şeyin yapılmadığını söyledi. Koç, 'Elle tacizler oldu. Çok çirkin şeyler oldu Esenler'de. Hele son yaşanan bir şey var onu söylemeye dilim varmıyor. Hepsini Canan Hanım'a bildirdim. Hiçbir şey yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Dallas çifliğine döndü' ifadelerini kullandı.


CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş
GÜNDEM
CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş

İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyorlar

Salıcı, şöyle devam etti:

"İktidar bunu bir siyasi manevra olarak değerlendiriyor ama İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanların aleni bir şekilde televizyonlarda konuştuğu, parti yetkili organlarında bulunduğu bir siyasi iktidarın, CHP'ye kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri konusunda istikamet vermeye kalkması onların acziyetini gösterir.

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Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li başkan Kartal Belediyesi'nden uzaklaştırıldı

Gelin siyaset üstü algılayalım

Bu konuyu mümkün olduğunca gelin siyaset üstü bir mesele olarak algılayalım. Yani mağdurun hangi siyasi partinin üyesi olduğu, bir siyasi parti üyesi olup olmamasını bir kenara bırakalım, meseleye kadına karşı taciz, kadına karşı şiddet çerçevesi içinde bakalım ve meseleyi buradan görelim. Şimdi meseleyi buradan gördüğünüz zaman iktidarın yapmış olduğu siyasi dilin tamamı ortadan kalkıyor.

Ataklı'dan CHP'deki taciz yorumu: Adam, 'kadın yollu' diye düşünmüş. Kaftancıoğlu da bunu dillendirmeden çözmek istemiş
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CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor
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CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

CHP çok açık ve nettir

Oğuz Kaan Salıcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"CHP'nin bu konudaki siyaseti, geçmişte de bugün de önümüzdeki süreçte de çok açıktır ve nettir. CHP kendi içinde olan herhangi bir sıkıntı varsa, bu sıkıntıyı kendi yetkili kurulları üzerinden sonuçlandırır ve disiplin kurulları, disiplin süreçleri hızlı bir şekilde işler".

Bu adama dersini verin
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Bu adama dersini verin

Asla taviz vermeyiz

"Adı geçen iddialarla ilgili CHP en başından beri kendi üzerine düşeni yapmıştır. Gerek İstanbul il örgütü gerek İstanbul İl Başkanımız gerek diğer örgütlerimiz, bu konuda asla taviz vermeden partimizin sıfır tolerans politikasına uygun bir şekilde davranmışlardır.

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CHP'li eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Bizim tutumumuz ortada

Bizim geçmişte kadına şiddete ve tacize izin vermeyen tutumumuz ortadadır, bundan sonra da bu tutumuz devam edecektir. Kadına yönelik şiddete, tacize, 'sıfır tolerans' politikası CHP için her zaman bir önemde olmuştur. CHP'de kurullar vardır, CHP bir tek adam partisi değildir.

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