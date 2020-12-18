CHP'de bir taciz skandalı iddiası daha: 17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı

Bursa’da, CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.’nın partide görevli 17 yaşındaki S.G.’ye gece yarısı emojiler attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın "abi" diye hitap etmesi üzerine M.A.’nın "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" dediği iddia edildi. S.G., terslediği M.A.’yı Genel Merkez’e şikayet etti.

Önce emojiler gönderdi

Osmangazi ilçesinde CHP İlçe Başkanı M.A.’nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü. İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, M.A.’nın gece geç saatlerde S.G.’nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi. Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı.

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İHA

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Telefonuna "M. Abi" diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S.G. olaya tepki gösterdi. M.A., saat 23.00’da "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı.

S.G.’nin, "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A., "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

İHA

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Genel merkeze gittiler

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi’nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A.’nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip, anne kız Bursa’ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü.

İHA

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A.’nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Karısının kendisini M.A. ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G., 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A.’yı elindeki belgelerle Genel Merkez’e şikayet etmişti. Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G.’nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.

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OYNAT 00:38 Muharrem İnce'den taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'ye sert sözler: Utanıyorum bunlardan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları hakkında konuştu. Taciz ve tecavüz olaylarının üstünün kapatılarak konunun giderilemeyeceğini belirten İnce, 'CHP her gün ya yolsuzlukla anılır oldu ya tacizle anılır oldu. Utanıyorum bunlardan. Bize bunlar yakışmıyor. CHP yönetiminden de tık çıkmıyor. Zamana yayacaklar, çürütecekler olayı' dedi. Radyocu ve televizyoncu Adem Metan'ın Youtube kanalına konuk olan İnce, 'Siz CHP Genel Başkanı olsaydınız ne yapardınız?' sorusuna, 'Bu tür olaylara anında neşter atmak lazım. Barış Yarkadaş çok doğru bir iş yaptı. Bunların üstü kapatılarak konu giderilemez. Sonuna kadar gidilmelidir. Yönetimin yapması gereken budur. Ne yazık ki bunu yapmadılar' şeklinde yanıt verdi.

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