CHP'de bir taciz skandalı iddiası daha: 17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki taciz suskunluğuna değindi: Her tecavüzün, tacizin hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasında CHP'deki taciz vakalarına da değinen Erdoğan, 'Söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine geleni tacizci, tecavüzcü, hırsız diye suçlayan ama kendi partilerindeki rezilliklerin üzerini örtmeye çalışan bunlar değil mi?' dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı konuların yuvası olmasından utanç duyuyoruz. Her gün yeni bir itirafla her gün yeni bir ifşahatla yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. Soruşturmaya uğrayan CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. Buradan sesleniyorum bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. '