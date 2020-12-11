CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?
CHP içindeki taciz ile tecavüz iddialarının örtbas edildiği ve işlem yapılmadığı eleştirilerine cevap veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?" dedi.
Parti içindeki taciz ve cinsel istismarla ilgili işlem yapmadığına yönelik eleştirilere cevap veren Kaftancıoğlu, gereken adımları hemen attıklarını söyleyerek "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim" dedi.