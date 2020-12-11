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Gündem CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?
İSTANBUL

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: Tecavüzü örtbas ettiğimiz ne zaman görüldü?

CHP içindeki taciz ile tecavüz iddialarının örtbas edildiği ve işlem yapılmadığı eleştirilerine cevap veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur, ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü?" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
OYNAT 00:32
CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi.

Parti içindeki taciz ve cinsel istismarla ilgili işlem yapmadığına yönelik eleştirilere cevap veren Kaftancıoğlu, gereken adımları hemen attıklarını söyleyerek "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim" dedi.

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