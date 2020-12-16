Gül Ustaer’i ‘CHP’li başkan taciz edip balkondan aşağıya attı’ iddiası

Mustafa Akaydın’ın başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Yardımcısı olarak görev yapan, 2015 seçimlerinde CHP Antalya Milletvekili aday adayı olan, geçtiğimiz dönem ise CHP Kaş İlçe Kongresi’nde başkan adayı olarak yarışan Gül Ustaer, 27 Haziran’da, Kaş’taki evinin balkonundan, 1,5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 6 aydır yaşam mücadelesi veren Ustaer’in, kamuoyuna yansıyan bilgilerin aksine dengesini kaybederek düşmediği, CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U’nun da içinde bulunduğu ortamda cinsel istismara uğradığı ve balkondan aşağı itildiği iddia edildi.

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Olay günü yaşananlara dair şok edici detayları paylaşan anne Fatma Ustaer, Lider Antalya’nın haberine göre, “Kızım, kız arkadaşıyla birlikte evdeydi. Sonrasında eve 2 erkek daha gelmiş. Anlattıklarına göre alkol almışlar ve ilerleyen saatlerde kızım dengesini kaybederek balkondan düşmüş. Ama işin aslı öyle değilmiş. Sonrasında eve gittiğimde gördüm. Arkadaşı kanlı çamaşırları yıkamış, sermiş. Yani çamaşır yıkayacak, valizlerini toplayacak kadar durmuşlar” dedi.

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“Kızım CHP Kemer eski ilçe başkanının şiddetine uğradı”

Olay günü kızıyla aynı evde bulunan eski sevgilisi CHP Kemer eski İlçe Başkanı R.S.U. tarafından kızının kasten şiddete uğradığını düşündüğünü dile getiren anne Ustaer, “Düşmüş olması mümkün değil. Düştüğü zaman beyin kanaması geçiriyor ama başka bir yerinde kırılma ya da yaralanma yok. Kızımın başına ya sert bir şeyle vurdular ya da duvara çarptılar.

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“Kızımın arkadaşını tehditle susturmuşlar”

Evdeki diğer şahısları tanıyorum. Siyasetin içinde olan kişiler. O gece bizim onların orada olduğundan haberimiz yoktu. Hastaneye gelmeden zaten kızımı indirmişler. Kameralara gözükmemek için hastaneye girmemişler. Kesinlikle kaza değil. İlk önce kız arkadaşı bize evde başkalarının olduğunu söylemedi. Ertesi gün ise diğerlerinin de olduğunu yemek yiyip gittiklerini söyledi. Niye sakladığını sordum. Geçiştirdi. Sanırım tehdit ettiler. Kızı susturmuşlar. Söylemesini istememişler” ifadelerini kullandı.

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Ustaer’in annesi, kızının cinsel istismara maruz kalmış olabileceğini söyledi.

Savcılık dava açtı, olayla ilgili iddianame hazırlandı

Savcılık tarafından olaydaki şüpheleri ve çelişkileri ortaya koyan deliller değerlendirilerek dava açıldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede de “Gül Ustaer’in eski sevgilisi CHP Kemer eski Başkanı R.S.U ve onun bir arkadaşı ile Ustaer’in kız arkadaşı olan H.Ç’nin aynı evde alkol aldıkları, R.S.U’nun anlık kıskançlık krizi sonucu Ustaeri’ni itmiş olabileceği ve R.S.U’nun talimatıyla H.Ç’nin, Gül Ustaeri’nin telefondaki arama, mesaj kayıtlarını sildiği” ifadelerine yer verildi.

OYNAT 07:06 Bir skandal da Esenler'de: Kızlarımızı taciz ettiler Kaftancıoğlu'na defalarca bildirdim, CHP'yi Dallas'a çevirdiler CHP'nim Ümraniye, Maltepe ve Kartal teşkilatlarında ortaya çıkan partili kadınların taciz edilmesi skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia etti ve taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirdi. Hüseyin Koç, şahit olduğu ve öğrendiği taciz vakalarını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bizzat ilettiğini ve partinin disiplin kurullarına yazılı rapor verdiğini fakat hiç bir şeyin yapılmadığını söyledi. Koç, 'Elle tacizler oldu. Çok çirkin şeyler oldu Esenler'de. Hele son yaşanan bir şey var onu söylemeye dilim varmıyor. Hepsini Canan Hanım'a bildirdim. Hiçbir şey yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Dallas çifliğine döndü' ifadelerini kullandı.



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