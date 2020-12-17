CHP’deki taciz Meclis’e taşınıyor: CHP'deki taciz vakaları CHP’deki taciz Meclis’e taşınıyor CHP’de artan taciz vakalarını Meclis araştıracak. Tacize uğrayan kadınlardan 3’ü TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’yla temas kurdu. Komisyon önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. Komisyon Başkanı Fatma Aksal, “CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim komisyona gelip başvurularını yapacak. Bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, tacize uğrayan gelsin bilgi versin. Korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Yasemin Asan 17 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 17 Aralık 2020, 00:06 Yeni Şafak