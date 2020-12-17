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Gündem CHPdeki taciz Meclise taşınıyor
ANKARA

CHP’deki taciz Meclis’e taşınıyor: CHP'deki taciz vakaları

CHP’deki taciz Meclis’e taşınıyor

CHP’de artan taciz vakalarını Meclis araştıracak. Tacize uğrayan kadınlardan 3’ü TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’yla temas kurdu. Komisyon önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. Komisyon Başkanı Fatma Aksal, “CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim komisyona gelip başvurularını yapacak. Bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, tacize uğrayan gelsin bilgi versin. Korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
CHP’de tacize uğrayan kadınlar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna başvuracak.
CHP’de tacize uğrayan kadınlar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna başvuracak.

CHP’de tacize uğrayan kadınlar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna başvuracak. Komisyon, önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP içinde patlak veren taciz skandallarını değerlendirirkensessizliğe bürünen parti yönetimine sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Altay: Taciz iddiaları dedikodudan ibaret
GÜNDEM
CHP Grup Başkanvekili Altay: Taciz iddiaları dedikodudan ibaret

Fatma Aksal

ÜSTÜ KAPATILIYOR

  • Aksal, şunları söyledi: “Bu olaylar toplumun her kesiminde oluyor. Tecavüzün ne partisi, ne bölgesi var. Samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük bizi rahatsız ediyor. CHP kendi teşkilatlarında tecavüz, taciz olayları olduğunda bırakın sessiz kalmayı, üstünü kapatmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmesinde kadının adını bile anmadı.”

CHP’li sekreter: Sebilden su alırken CHP Muğla İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A’nın tacizine uğradım
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CHP’li sekreter: Sebilden su alırken CHP Muğla İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A’nın tacizine uğradım

SESSİZ KALMAYIN

  • Kadın derneklerine de “Bu olaylar CHP’de yaşanınca sessiz kalıyorlar” eleştirisinde bulunan Aksal, mağdur kadınlara şu çağrıda bulundu: “Bu konuda sessiz kalmayın. Biz sizin hakkınızın, hukukunuzun takipçisi olacağız. Yapılan baskılara boyun eğmeyin. CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim, bizim komisyona gelip başvurularını yapacak. O kişiler, bizimle temasa geçti. Biz de bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tacize uğrayan herkes gelsin, bilgi versin. Biz korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız.”

CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu
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