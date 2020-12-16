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Gündem CHP Grup Başkanvekili Altay Taciz iddiaları dedikodudan ibaret
POLİTİKA

CHP Grup Başkanvekili Altay: Taciz iddiaları dedikodudan ibaret

Cumhuriyet Halk Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iddiaların dedikodu olduğunu söyledi. “Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı” diyen Altay, CHP’nin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürdü.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinde, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında yaşanan cinsel saldırılar gündeme geldi.

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Bunun üzerine söz hakkı alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sizin elinizde bula bula, bu tür dedikodularla CHP'yi yıpratmak kaldıysa zaten yazık ama şunu söylemek isterim. Tabi konu hassas bir konu. Sayın Milletvekilimizin refleksini de anlayışla karşılamak istedim ama olmuyor. Bu tür ithamlar çok somuta dayanmalı ve gereği yapılmalı” dedi.

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Altay’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Ramazan Can, “Taciz iddiaları dedikodudan ibarettir denildi. Dedikodu değildir. Savcılık, emniyet olaya el koymuştur. Gereği yapılmıştır” diyerek CHP’li isme cevap verdi.

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