CHP’deki tacizleri ifşa eden Barış Yarkadaş Halk TV’den kovuldu

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul teşkilatında peş peşe patlak veren taciz vakalarına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından ve televizyon ekranlarından bu iddiaları dile getirmişti.

İddiaları dile getirmesinin ardından kendisini şov yapmakla eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu, taciz vakalarını örtbas etmekle suçlamıştı.

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Yarkadaş, kendisine yönelik eleştirilerin devam etmesi üzerine de tv100 kanalında konuk olduğu yayında, ‘CHP’deki yavşaklığı ortaya çıkardım’ demişti.

OYNAT 01:40 Barış Yarkadaş’tan Kaftancıoğlu’na ikinci bombardıman: Yavşaklığı deşifre ettim Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP içindeki taciz ve tecavüz olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanan Yarkadaş, Kaftancıoğlu'na tepki göstererek, 'Canan hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Halk TV yönetimine Barış Yarkadaş’ın ekrana çıkarılmaması için baskı yaptığı konuşulurken, Halk TV yönetiminin aldığı kararla, Yarkadaş'ın her salı katıldığı 'Şimdiki Zaman' adındaki program yayından kaldırıldı.

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Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) December 11, 2020

Sosyal medya hesabından Halk TV ile yollarını ayırdığını duyuran Yarkadaş, "Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4. kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim" dedi.

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OYNAT 00:32 CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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