CHP Konya İl Başkanı Bektaş'a taciz soruşturması

Babası da parti üyesi olan B.I, CHP Genel Başkanlığı'na, CHP İl Başkanı Barış Bektaş'ın tacizine uğradığını öne sürdüğü mektup gönderdi.

B.I, mektubunda ramazan ayının son günlerinde İl Başkanı Barış Bektaş'ın kendisini arayıp, babasının başvurduğu yardım çekini alması için ve burs konusunu konuşmak için bürosuna davet ettiğini belirtti.

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B.I, bir arkadaşıyla gittiği hukuk bürosunda Bektaş'ın, güzel olduğunu, akşamları bir yere takılıp, takılmadığını, erkek arkadaşı olup, olmadığını yönünde sorular sorduğunu, bu konulardan rahatsız olup kalkması üzerine saçını okşadığını öne sürdü.

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Mektuptaki taciz iddiası üzerine CHP Genel Başkanlığı disiplin soruşturması başlattı.

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Bektaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Demokratik yollarla sonuç almayacaklarını bilenler, toplum nezdinde kabul görmüş Cumhuriyet Halk Partisi'nin haklı muhalefetini ve iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemesini akamete uğratmak için organize iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir'' dedi.

OYNAT 00:32 CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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